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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος 18-6-21
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11 views • June 18, 2021
#Καζάκης #Εμβόλια #Ρωσία #Τουρκία #Αφγανιστάν #Πακιστάν #Φτώχεια #ΕπιτροπήΒιοηθικής
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Η Ρωσία αντίθετη με την εμπλοκή της Τουρκίας στο Αφγανιστάν
Η εμπλοκή της Δύσης στις υποανάπτυκτες περιοχές
Η εθνική συνείδηση στην Συρία
Εκτιμήσεις για την εμπλοκή της Τουρκίας στο Αφγανιστάν
Ο βρώμικος ρόλος του Πακιστάν
Η γκετοποίηση στην Δύση
Η Παγκόσμια Τράπεζα για την παγκόσμια φτώχεια
Επιδείνωση της φτώχειας από την κρίση του 2008
Συγκρίσεις για τις λαϊκές αντιδράσεις στον ολοκληρωτισμό
Ελλάδα όπως Γερμανία
Η πολιτική κληρονομιά των ταγματασφαλιτών
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής
Βρετανική Έκθεση: Σταματήστε τους εμβολιασμούς
Τα 3 επείγοντα ερωτήματα της Έκθεσης προς την MHRA
Σχολιάζοντας την γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής
Αύξηση κρουσμάτων στην Βρετανία
Ο μύθος του τείχους ανοσίας
Μελετημένες οι εξουσίες για την αγελαία συμπεριφορά
Πρώτοι διδάξαντες οι ΗΠΑ
Η κουλτούρα του οίκου Dior και οι ναυαρχίδες του Πολιτισμού
Κινδυνεύουν τελικά οι φαρμακοβιομηχανίες
Ως εδώ και μη παρέκει
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Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Η Ρωσία αντίθετη με την εμπλοκή της Τουρκίας στο Αφγανιστάν
Η εμπλοκή της Δύσης στις υποανάπτυκτες περιοχές
Η εθνική συνείδηση στην Συρία
Εκτιμήσεις για την εμπλοκή της Τουρκίας στο Αφγανιστάν
Ο βρώμικος ρόλος του Πακιστάν
Η γκετοποίηση στην Δύση
Η Παγκόσμια Τράπεζα για την παγκόσμια φτώχεια
Επιδείνωση της φτώχειας από την κρίση του 2008
Συγκρίσεις για τις λαϊκές αντιδράσεις στον ολοκληρωτισμό
Ελλάδα όπως Γερμανία
Η πολιτική κληρονομιά των ταγματασφαλιτών
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής
Βρετανική Έκθεση: Σταματήστε τους εμβολιασμούς
Τα 3 επείγοντα ερωτήματα της Έκθεσης προς την MHRA
Σχολιάζοντας την γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής
Αύξηση κρουσμάτων στην Βρετανία
Ο μύθος του τείχους ανοσίας
Μελετημένες οι εξουσίες για την αγελαία συμπεριφορά
Πρώτοι διδάξαντες οι ΗΠΑ
Η κουλτούρα του οίκου Dior και οι ναυαρχίδες του Πολιτισμού
Κινδυνεύουν τελικά οι φαρμακοβιομηχανίες
Ως εδώ και μη παρέκει
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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