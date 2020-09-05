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ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ (MONO ΣΕ LBRY.TV ΚΑΙ BRIGHTEON)
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722 views • September 05, 2020
Η καλή προπαγάνδα, εκτός των αρνητικών συναισθημάτων που επιστρατεύει, χαρακτηρίζεται από επαναληψιμότητα περιεχομένου. Συνεπώς για να συμβιβαστούμε με τους νέους τρόπους που μας επιβάλλονται πρέπει να τους έχουμε οικειοποιηθεί αφού πολλαπλώς μας έχουν παρουσιαστεί σαν φυσιολογικοί.
Γι’αυτό και τα μέσα εξαπάτησης χέρι χέρι με τους “ειδικούς” προσπαθούν ασταμάτητα να επιβάλλουν στη συνείδηση μας μια τόσο παράλογη νεα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που βιάζονται να φέρουν παρότι είναι τόσο διαφορετική από ο,τιδήποτε πάντα αντιλαμβανομασταν ως ανθρώπινο.
(Αυτό το βιντεο είναι μόνο στο Lbry.tv και Βrighteon)
Το παρόν βιντεο δεν υπάρχει στο youtube
Προηγούμενο μου Βιντεο Απαγορευμένο από το Youtube ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΒΥΘΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6/47479ba796cc33d-1:d
Για επικοινωνία: [email protected]
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Νίκη Κεραμέως για άνοιγμα σχολείων: Παιδί χωρίς μάσκα είναι σαν να μην του βάζεις ζώνη στο αυτοκίνητο https://www.ipaidia.gr/paideia/niki-kerameos-gia-anoigma-sxoleion-paidi-xoris-maska-einai-san-na-min-tou-vazeis-zoni-sto-autokinito
Σχολεία: Αναλυτικά τα μέτρα προφύλαξης - Αγωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν το πρώτο κουδούνι https://www.protothema.gr/greece/article/1040550/sholeia-analutika-ta-metra-profulaxis-agonia-tis-ekpaideutikis-koinotitas-prin-to-proto-koudouni/
«Βόμβα» από καθηγητή: Δεδομένο ότι θα έχουμε κρούσματα κορονοϊού και στα σχολεία https://www.newsit.gr/ellada/vomva-apo-kathigiti-dedomeno-oti-tha-exoume-krousmata-koronoiou-kai-sta-sxoleia/3096619/
Έρευνα του ΑΠΘ προβλέπει 2.000 κρούσματα ημερησίως τον Δεκέμβριο https://www.enallaktikos.gr/Article/53825/ereyna-toy-apth-problepei-2000-kroysmata-hmerhsiws-ton-dekembrio
Κικίλιας: «Κοιμάμαι και ξυπνάω και σκέφτομαι πώς θα σωθεί έστω και μια ανθρώπινη ζωή» https://ergasiatora.gr/kikilias-koimamai-kai-xypnao-kai-skeftomai-pos-tha-sothei-esto-kai-mia-anthropini-zoi/
Μισητέ κορωνοϊέ…Europalso https://youtu.be/cwOf8YREIdg
Ανακοίνωσαν Δομή για ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ νέων- μαθητών με Κορωνοιό!!! https://youtu.be/3jIhWtE1Vtw
Pregnant Australian Woman Arrested In Front Of Her Kids For A Facebook Post
https://youtu.be/CdgvDEkpEko
«Ο καθένας να κάνει το lockdown του εαυτού του»: Η Ε. Γιαμαρέλλου απέναντι σε μητέρα μαθητή στο MEGA https://youtu.be/KMVKYzg6V7M
Παιδίατρος για σχολεία: «Να μάθουν ως παιχνίδι την μάσκα τα παιδιά-Το αντιγρυπικό εμβόλιο πρέπει να γίνει» (vid) https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/752028_paidiatros-gia-sholeia-na-mathoyn-os-paihnidi-tin-maska-ta-paidia
One in six parents 'seriously considering' keeping their children out of school, poll reveals https://www.telegraph.co.uk/news/2020/09/01/one-six-parents-seriously-considering-keeping-children-school1/
Σ. Τσιόδρας: «Διάλειμμα μάσκας» για την αποφόρτιση των μαθητών στις τάξεις https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/330878_s-tsiodras-dialeimma-maskas-gia-tin-apofortisi-ton-mathiton-stis-taxeis
Liberal professor wants “morality pills” to be laced into water supplies to make people wear masks, socially distance https://www.naturalnews.com/2020-08-28-liberal-professor-morality-pills-water-supplies.html
Big Brother | Trailer Πρεμιέρας https://youtu.be/PdpzXgEQGhE
Μαυσωλείο του Κεμάλ: Νέο εθνικιστικό παραλήρημα Ερντογάν | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | OPEN TV https://youtu.be/DrqYodXBfsc?t=71
Γι’αυτό και τα μέσα εξαπάτησης χέρι χέρι με τους “ειδικούς” προσπαθούν ασταμάτητα να επιβάλλουν στη συνείδηση μας μια τόσο παράλογη νεα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που βιάζονται να φέρουν παρότι είναι τόσο διαφορετική από ο,τιδήποτε πάντα αντιλαμβανομασταν ως ανθρώπινο.
(Αυτό το βιντεο είναι μόνο στο Lbry.tv και Βrighteon)
Το παρόν βιντεο δεν υπάρχει στο youtube
Προηγούμενο μου Βιντεο Απαγορευμένο από το Youtube ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΒΥΘΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6/47479ba796cc33d-1:d
Για επικοινωνία: [email protected]
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Νίκη Κεραμέως για άνοιγμα σχολείων: Παιδί χωρίς μάσκα είναι σαν να μην του βάζεις ζώνη στο αυτοκίνητο https://www.ipaidia.gr/paideia/niki-kerameos-gia-anoigma-sxoleion-paidi-xoris-maska-einai-san-na-min-tou-vazeis-zoni-sto-autokinito
Σχολεία: Αναλυτικά τα μέτρα προφύλαξης - Αγωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν το πρώτο κουδούνι https://www.protothema.gr/greece/article/1040550/sholeia-analutika-ta-metra-profulaxis-agonia-tis-ekpaideutikis-koinotitas-prin-to-proto-koudouni/
«Βόμβα» από καθηγητή: Δεδομένο ότι θα έχουμε κρούσματα κορονοϊού και στα σχολεία https://www.newsit.gr/ellada/vomva-apo-kathigiti-dedomeno-oti-tha-exoume-krousmata-koronoiou-kai-sta-sxoleia/3096619/
Έρευνα του ΑΠΘ προβλέπει 2.000 κρούσματα ημερησίως τον Δεκέμβριο https://www.enallaktikos.gr/Article/53825/ereyna-toy-apth-problepei-2000-kroysmata-hmerhsiws-ton-dekembrio
Κικίλιας: «Κοιμάμαι και ξυπνάω και σκέφτομαι πώς θα σωθεί έστω και μια ανθρώπινη ζωή» https://ergasiatora.gr/kikilias-koimamai-kai-xypnao-kai-skeftomai-pos-tha-sothei-esto-kai-mia-anthropini-zoi/
Μισητέ κορωνοϊέ…Europalso https://youtu.be/cwOf8YREIdg
Ανακοίνωσαν Δομή για ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ νέων- μαθητών με Κορωνοιό!!! https://youtu.be/3jIhWtE1Vtw
Pregnant Australian Woman Arrested In Front Of Her Kids For A Facebook Post
https://youtu.be/CdgvDEkpEko
«Ο καθένας να κάνει το lockdown του εαυτού του»: Η Ε. Γιαμαρέλλου απέναντι σε μητέρα μαθητή στο MEGA https://youtu.be/KMVKYzg6V7M
Παιδίατρος για σχολεία: «Να μάθουν ως παιχνίδι την μάσκα τα παιδιά-Το αντιγρυπικό εμβόλιο πρέπει να γίνει» (vid) https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/752028_paidiatros-gia-sholeia-na-mathoyn-os-paihnidi-tin-maska-ta-paidia
One in six parents 'seriously considering' keeping their children out of school, poll reveals https://www.telegraph.co.uk/news/2020/09/01/one-six-parents-seriously-considering-keeping-children-school1/
Σ. Τσιόδρας: «Διάλειμμα μάσκας» για την αποφόρτιση των μαθητών στις τάξεις https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/330878_s-tsiodras-dialeimma-maskas-gia-tin-apofortisi-ton-mathiton-stis-taxeis
Liberal professor wants “morality pills” to be laced into water supplies to make people wear masks, socially distance https://www.naturalnews.com/2020-08-28-liberal-professor-morality-pills-water-supplies.html
Big Brother | Trailer Πρεμιέρας https://youtu.be/PdpzXgEQGhE
Μαυσωλείο του Κεμάλ: Νέο εθνικιστικό παραλήρημα Ερντογάν | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | OPEN TV https://youtu.be/DrqYodXBfsc?t=71
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