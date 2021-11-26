How Rapid Are the Last Day Events - Pastor Benjamin Ng (Subtitle Bahasa Indonesia)

Untuk selama 15 hari, seluruh dunia akan menerima kuasa sebagai seorang raja, dan mereka akan memberikan kekuatan dan kuasanya kepada binatang itu, untuk melakukan apa? Untuk menganiaya. Mereka memiliki 15 hari atau setidak-tidaknya, seperti yang dinyatakan oleh Alkitab.



Bahwa TANDA BINATANG HANYA AKAN BERLANGSUNG SELAMA 15 HARI. Kitab Matius pasal 24 mengatakan: kecuali hari-hari itu dipersingkat, tidak akan ada yang selamat, bahkan umat pilihanpun juga tidak.



Bahkan tidak akan ada umat 144.000 orang, jika masanya lebih panjang dari masa itu. Apa anda bisa memahaminya?Seluruh dunia akan bersatu menentang umat-umat Allah



Mereka tidak memerlukan waktu yang panjang, untuk membinasakan kita. 15 hari, itu saja yang akan terjadi. Dua pekan ditambah satu hari adalah lamanya waktu bagi tanda binatang untuk berlangsung.



Setidak-tidaknya, itulah yang dinyatakan oleh Alkitab. Saya mengetahui apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu pasal 10: Tidak ada lagi waktu nubuatan. Tetapi ini nampaknya yang ditunjukkan, tidak lebih dari satu tahun, bahkan tidak lebih dari satu bulan, dan bisa saja tidak tepat dua pekan ditambah satu hari. Tetapi yang saya tahu, ini akan berlangsung singkat saja.



Jangan berpikir penganiayaan akan berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oh, tanda binatang akan segera datang, hukum hari minggu, saya akan berhenti bekerja. Saya hanya akan duduk di rumah, seperti masa pandemik ini. Tidak, teman-teman.



Ketika tanda binatang datang, bukan sekedar tidak bekerja pada hari minggu, dan harus beribadat pada hari itu, tetapi mereka akan mencari anda, dan memburu anda, untuk membunuh, pahamkah anda akan hal ini?



Itu bukan merupakan masa perdamaian. Itu bukan masa lock-down. Jangan berpikir kita memiliki waktu selama itu, ketika tanda binatang muncul, teman-teman. Ketika anda melihat hal-hal itu, TIBALAH SAATNYA UNTUK LARI.



Bahkan jangan masuk ke dalam rumah, untuk mengambil jaket. Atau bahkan pulang ke rumah untuk mengambil paspor. Hanya lari saja, teman-teman. Apakah anda memahami hal ini?



Dua pekan ditambah satu hari. Memang sebelum masa itu, akan ada denda, pemenjaraan, bujukan, dan ada hal-hal yang membawa kepada tanda binatang. Tetapi teman-teman. Tetapi jika tiba kepada undang-undang hari minggu secara nasional, dan masa penganiayaan, dan dekrit kematian, teman-teman, itu hanya berlangsung dua pekan ditambah satu hari.



Apa yang saya katakan adalah: Ketika anda melihat undang-undang hari minggu datang, dan ANDA TIDAK SIAP, INI AKAN TERLALU TERLAMBAT! Apakah anda memahami hal ini?



Ini bukanlah seperti: Oh, saya lihat undang-undang akan segera datang, maka sekarang saya bersiap-siap. Tidak seperti itu, teman-teman. Allah memberi kita TANDA-TANDA UNTUK BERSIAP.



Ini adalah sakit bersalin, permulaan penderitaan, seperti yang dibicarakan di dalam kitab Matius pasal 24. Ketika sakit bersalin itu mulai, teman-teman, maka SEKARANGLAH WAKTUNYA UNTUK BERSIAP-SIAP.