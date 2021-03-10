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From Dark To Light
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54 views • March 10, 2021
From Dark To Light
BODEGRAVEN Op de Bodegraafse begraafplaats Vredehof hebben actievoerders afgelopen twee weken bloemen en briefjes neergelegd bij de graven van jong overledenen omdat zij denken dat er sprake is van moord door een satanisch pedonetwerk. Die duidelijk aanwezig is !!!!
BODEGRAVEN Op de Bodegraafse begraafplaats Vredehof hebben actievoerders afgelopen twee weken bloemen en briefjes neergelegd bij de graven van jong overledenen omdat zij denken dat er sprake is van moord door een satanisch pedonetwerk. Die duidelijk aanwezig is !!!!
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