Dr. Kevin Stillwagon rövid üzenete Florida

Dr. Kevin Stillwagon: Nem fogja elkerülni a felelősségre vonást

Dr. Kevin Stillwagon eltörli a maszk és a vacinamegbízások narratíváját a helyi Orange megye, Florida biztosok tanácsának még 2021. szeptember 14-én, kedden tartott meghallgatásán.



“… a teljesen beoltott emberek megbetegednek… A VARIÁNSOK AZ OLTOTT POPULÁCIÓBÓL KERÜLNEK KI… ez az úgynevezett vakcina… nincs FDA által jóváhagyva… a törvény szerint nem kényszerítheti az embereket, hogy tájékozott beleegyezés nélkül kapják meg az oltást…” és mindezt próbálja a polgármester szemébe mondani a Florida Orange megyei biztosok találkozóján nyilvánosan!