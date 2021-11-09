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Dr. Kevin Stillwagon rövid üzenete Florida
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0 view • November 09, 2021
Dr. Kevin Stillwagon: Nem fogja elkerülni a felelősségre vonást
Dr. Kevin Stillwagon eltörli a maszk és a vacinamegbízások narratíváját a helyi Orange megye, Florida biztosok tanácsának még 2021. szeptember 14-én, kedden tartott meghallgatásán.
“… a teljesen beoltott emberek megbetegednek… A VARIÁNSOK AZ OLTOTT POPULÁCIÓBÓL KERÜLNEK KI… ez az úgynevezett vakcina… nincs FDA által jóváhagyva… a törvény szerint nem kényszerítheti az embereket, hogy tájékozott beleegyezés nélkül kapják meg az oltást…” és mindezt próbálja a polgármester szemébe mondani a Florida Orange megyei biztosok találkozóján nyilvánosan!
Dr. Kevin Stillwagon eltörli a maszk és a vacinamegbízások narratíváját a helyi Orange megye, Florida biztosok tanácsának még 2021. szeptember 14-én, kedden tartott meghallgatásán.
“… a teljesen beoltott emberek megbetegednek… A VARIÁNSOK AZ OLTOTT POPULÁCIÓBÓL KERÜLNEK KI… ez az úgynevezett vakcina… nincs FDA által jóváhagyva… a törvény szerint nem kényszerítheti az embereket, hogy tájékozott beleegyezés nélkül kapják meg az oltást…” és mindezt próbálja a polgármester szemébe mondani a Florida Orange megyei biztosok találkozóján nyilvánosan!
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