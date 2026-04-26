Étude sociétale humoristique du phénomène LBGT

AVERTISSEMENT : Même si la vidéo ne montre rien de visuellement choquant, certaines images et propos, compte tenu du sujet traité, peuvent avoir une connotation sexuelle. Si vous souhaitez m’encourager, vous pouvez me payer un café (1€) à cette adresse

https://ko-fi.com/lamite

afin de contribuer à mes frais d’abonnement IA, mon but n’étant pas de gagner de l’argent (la chaîne n’est pas monétisée par choix et tout mon travail est et restera entièrement bénévole) mais de pouvoir améliorer la qualité des vidéos en souscrivant à des offres plus performantes. Ceci n’est que provisoire et quand l’offre matérielle sera satisfaisante, j’envisage d’utiliser uniquement des IA locales ce qui supprimera les besoins d’abonnements. Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog

https://lamitedanslacaverne.blogspot.com

Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique :

https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw

Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE :

https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4





RUMBLE :

https://rumble.com/c/c-1464601





BITCHUTE :

https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne





BRIGHTEON :

https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne

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