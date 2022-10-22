Landbouw, Klimaat En Voedsel & Live 2E Kamer Vergadering Begroting Volksgezondheid, Welzijn En Sport Gecensureerd door YouTube Joden DEEL 1 VAN 2

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Kuipers liegt: hij beweerde dat meer dan 80% van de mensen in de ziekenhuizen gevaccineerd waren ("80% plus") in een video van 3 november, 2021 terwijl het omgekeerde waar is: meer dan 50% van de mensen in de ziekenhuizen waren gevaccineerden (53.67 was gevaccineerd) volgens allecijfers.nl (de GeenStijl "Ernst Kuipers liegt over percentage gevaccineerden in het ziekenhuis" video op Twitter).
Statistieken over het Coronavirus en COVID-19 (dagelijks bijgewerkt!) | AlleCijfers.nl
https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/
==) GeenStijl on Twitter: "VIDEO. Ernst Kuipers liegt over percentage gevaccineerden in het ziekenhuis https://t.co/Gfq0JvUCly" / Twitter 3 nov 2021
https://twitter.com/geenstijl/status/1455853699813814276
GeenStijl: VIDEO. Ernst Kuipers liegt over percentage gevaccineerden in het ziekenhuis
https://www.geenstijl.nl/5161887/video-ernst-kuipers-liegt-over-percentage-gevaccineerden-in-het-ziekenhuis/
Hier kunt u zien hoe de Joden meedoen om stralingswapen slachtoffers pijn te doen ipv te helpen:
GeenStijl: Meld radiokies anoniem
https://www.geenstijl.nl/15561/meld_radiokies_anoniem/
dumpert.nl - Radiokies met tin-foil hat
https://web.archive.org/web/20150109062125/http://dump.geenstijl.nl/mediabase/2635/ade08049/index.html
Ernst Kuipers LIEGT over Effecitviteit Coronapas bij Persconferentie - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=4wyjw3hOC8o
OMDAT DEZE VIDEO IS GECENSUREERD DOOR YOUTUBE JODEN IS HET EEN 480p VIDEO, HET ORIGINEEL HEBBEN ZE GEWIST
Donaties meer dan welkom (ik heb in al die jaren nooit een donatie gehad):
https://streamelements.com/starthealingspreadtruth/tip
Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting) | Tweede Kamer der Staten-Generaal
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2022A08157
Reactie op verzoek commissie over het tekort aan oogstpersoneel voor 2022.pdf
Via FVD YouTube kanaal:Jensen: Kartel DOODSBANG voor GESCHORSTE Thierry Baudet | FVD - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=t20liWmCYSI
Liz Truss resigns as PM and triggers fresh leadership election | Liz Truss | The Guardian
https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/20/liz-truss-to-quit-as-prime-minister
Liz Truss resigns as Prime Minister - full statement - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=b-9czRep8hA
Deel 2 | Vechten als een leeuw: Baudet omringd door pers na schorsing | FVD - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=BGM0GltdwPo
Forum voor Democratie - YouTube
https://www.youtube.com/c/ForumDemocratie/videos
23 High Zinc Foods for Vegans and Vegetarians
https://www.myfooddata.com/articles/zinc-foods-for-vegans-vegetarians.php
Amsterdam laat IND onderzoeken of complotdenker Icke geweigerd kan worden
https://nos.nl/artikel/2449045-amsterdam-laat-ind-onderzoeken-of-complotdenker-icke-geweigerd-kan-worden
David Icke - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Icke#Accusations_of_antisemitism
Vitamin D, other everyday vitamins could counter coronavirus effects: report | Fox News
https://www.foxnews.com/health/vitamin-d-other-everyday-vitamins-could-counter-coronavirus-effects-report
COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis - PMC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8541492/
X-Files Season 10 - Conspiracy Overview - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=CkmRyIz87ew
Gemeente Amsterdam wil komst complotdenker Icke tegenhouden: 'Doen als het kan' | BREEKT - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=oaUPWqQV9Vk
Snus - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Snus#Health_effects
Snuff use, oral cancer and mortality
https://www.kaypahoito.fi/nak07689
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