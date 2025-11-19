Episode 118: Studentenfutter – Fragen zum Naturrecht beantwortet 1

Am Ende der vergangenen sechs Episoden stellte ich jeweils eine Frage, die in der heutigen Sendung beantwortet werden soll.

• Was ist die eine Bedingung, unter der Evolution möglich wird und wie übersetzt man sie in zielführendes Handeln? (e112)

• Woher will ich wissen, ob mein korrektes Handeln nicht langzeitig doch Schaden anrichtet? (e113)

• Bezüglich eines Lebens nach dem Tode: Wenn wir den Energieerhaltungssatz wirklich ernst nehmen – was ist mit unseren psychischen Zuständen des Hoffens, Bangens, Liebens etc.? Wo werden die verwandelt oder geborgen? (e114)

• Warum hat Gott mehrere (oder vielleicht auch nur eine) Seelen erschaffen? (e115)

• Warum darf man niemand verurteilen? (e116)

• Was bedeuten die Bilder und Symbole auf meiner Website? (e117)

Manche der Fragen lieferten meine Zuhörer. Dazu möchte ich auch weiterhin einladen!

Jürgens Substack: https://jurgenhornschuh.substack.com/





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/