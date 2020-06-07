Charles Gave : Le drame de la France, c’est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents !

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Chaîne YT Red Pill France :



5 déc. 2018:

Institut des Libertés :



La vidéo est extraite de l'émission Politique & Eco N° 155 – Charles Gave : Qu’est ce que le libéralisme ?

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n-155-charles-gave-quest-ce-que-le-liberalisme



« Le drame de la France, c’est de faire 2 erreurs logiques absolument incroyables. La première, c’est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. Ce n’est pas vrai du tout et c’est très difficile à faire admettre ! Quand j’étais étudiant dans mon université aux États-Unis, j’avais un professeur que j’aimais beaucoup et qui nous avait posé la question suivante: « Pourquoi croyez-vous qu’on essaie de vous embaucher ? » et on avait tous dit mais il est idiot ce gars là… Eh bien c’est évident, on cherche à nous embaucher parce qu’on est les meilleurs. Or mon professeur a répondu : « pas du tout, vous avez suivi des études et cela montre que vous n’avez aucun caractère ! Si vous aviez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise… Vous avez montré quoi ? Que vous étiez capable de répéter ce que disaient les professeurs, or cela n’a rien à voir avec l’intelligence. Première erreur : intelligence = études, ce n’est pas vrai ! Deuxième erreur : c’est de penser que parce que vous avez fait les meilleurs études, vous êtes le plus à même de prendre les bonnes décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. A partir de ces 2 erreurs, on a bâti un système d’éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n’ont aucun caractère. Ce sont les deux caractéristiques des élites françaises… »



Cf. aussi



Et : Import YT : https://www.youtube.com/watch?v=XvrJaFTWpl0 Chaîne YT Red Pill France : https://www.youtube.com/channel/UCwVJWiYSoksZSCWpEjKS8vg 5 déc. 2018: https://www.youtube.com/watch?v=P1vQay4d8Ms Institut des Libertés : https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA La vidéo est extraite de l'émission Politique & Eco N° 155 – Charles Gave : Qu’est ce que le libéralisme ?« Le drame de la France, c’est de faire 2 erreurs logiques absolument incroyables. La première, c’est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. Ce n’est pas vrai du tout et c’est très difficile à faire admettre ! Quand j’étais étudiant dans mon université aux États-Unis, j’avais un professeur que j’aimais beaucoup et qui nous avait posé la question suivante: « Pourquoi croyez-vous qu’on essaie de vous embaucher ? » et on avait tous dit mais il est idiot ce gars là… Eh bien c’est évident, on cherche à nous embaucher parce qu’on est les meilleurs. Or mon professeur a répondu : « pas du tout, vous avez suivi des études et cela montre que vous n’avez aucun caractère ! Si vous aviez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise… Vous avez montré quoi ? Que vous étiez capable de répéter ce que disaient les professeurs, or cela n’a rien à voir avec l’intelligence. Première erreur : intelligence = études, ce n’est pas vrai ! Deuxième erreur : c’est de penser que parce que vous avez fait les meilleurs études, vous êtes le plus à même de prendre les bonnes décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. A partir de ces 2 erreurs, on a bâti un système d’éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n’ont aucun caractère. Ce sont les deux caractéristiques des élites françaises… »Cf. aussi https://planetes360.fr/charles-gave-le-drame-de-la-france-cest-de-penser-que-ceux-qui-ont-fait-les-meilleures-etudes-sont-les-plus-intelligents/ Et : https://web.archive.org/web/20161112130940/http://www.kernews.com/charles-gave-les-cretins-surdiplomes-cest-toute-cette-classe-politique-qui-a-un-mepris-profond-pour-le-peuple/5192/ Keywords fausses elitesculture du diplomemal francais

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