www.scabelum.com

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7-8-20 Directo con Administradores de grupos en Telegram
Directo del 7 de Agosto a las 20:30 con Luis de Miguel, con los administradores de los grupos y canales colaboradores con Scabelum de Galicia, Murcia, Asturias, Aragon y Extremadura. Reuniones para hacer preguntas, consultas y para que Luis de Miguel comente lo que ha hecho o va a hacer Scabelum en cada comunidad.