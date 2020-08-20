www.scabelum.com

7-8-20 Directo con Administradores de grupos en Telegram

Directo del 7 de Agosto a las 20:30 con Luis de Miguel, con los administradores de los grupos y canales colaboradores con Scabelum de Galicia, Murcia, Asturias, Aragon y Extremadura. Reuniones para hacer preguntas, consultas y para que Luis de Miguel comente lo que ha hecho o va a hacer Scabelum en cada comunidad.



