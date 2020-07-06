Não sinto mais vontade de ter relação com meu esposo, nem lubrificada eu fico

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13 views • July 06, 2020





• Não sinto mais vontade de ter relação com meu esposo, nem lubrificada eu fico

• Aprendi a me masturbar de forma errada, tento corrigir, mas não está fácil, o que faço?



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Neste bloco, orientaremos uma internauta, de 41 anos, que diz o seguinte: “Doutor, não sinto mais vontade de ter relação, não me sinto mais lubrificada na relação com meu esposo. Estou tomando um remédio para a libido, mas não vejo resultado. O senhor pode me orientar? Obrigada!” Orientaremos, também, um internauta, de 21 anos, que diz o seguinte: “Olá, estou com um probleminha na minha vida sexual: desde criança aprendi a me masturbar de forma errada, ou seja, para satisfazer minhas vontades, com ou sem roupa, eu esfregava o pênis na ponta de um bidê, de um sofá, da mesa, etc... Agora, tento corrigir esse vício, mas não está fácil. Quando fui ter relação sexual, meu pênis endurecia e logo após amolecia, assim, não consegui ter relação. Pratico masturbação com a mão, sinto vontade de ejacular, porém, não ejaculo. O que devo fazer para mudar essa situação? Gostaria de saber se tem solução para meu caso. Um forte abraço!” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para Compartilhe esse vídeo, outras pessoas poderão se beneficiar com as orientações dadas!• Não sinto mais vontade de ter relação com meu esposo, nem lubrificada eu fico• Aprendi a me masturbar de forma errada, tento corrigir, mas não está fácil, o que faço?Email: [email protected] Neste bloco, orientaremos uma internauta, de 41 anos, que diz o seguinte: “Doutor, não sinto mais vontade de ter relação, não me sinto mais lubrificada na relação com meu esposo. Estou tomando um remédio para a libido, mas não vejo resultado. O senhor pode me orientar? Obrigada!” Orientaremos, também, um internauta, de 21 anos, que diz o seguinte: “Olá, estou com um probleminha na minha vida sexual: desde criança aprendi a me masturbar de forma errada, ou seja, para satisfazer minhas vontades, com ou sem roupa, eu esfregava o pênis na ponta de um bidê, de um sofá, da mesa, etc... Agora, tento corrigir esse vício, mas não está fácil. Quando fui ter relação sexual, meu pênis endurecia e logo após amolecia, assim, não consegui ter relação. Pratico masturbação com a mão, sinto vontade de ejacular, porém, não ejaculo. O que devo fazer para mudar essa situação? Gostaria de saber se tem solução para meu caso. Um forte abraço!” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para [email protected] ou ligue para (11) 3831-3882, e iremos responder, e esclarecer, suas dúvidas! Toda Sexta-feira, às 23hs, vc pode ouvir o programa na MkkWeb Rádio – www.mkkwebradio.com.br Keywords sexualpenisromeropintosaudealfredodisfuncaoeretilsexualidadesexopau

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