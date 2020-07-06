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Não sinto mais vontade de ter relação com meu esposo, nem lubrificada eu fico
SaudeSexualidade
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13 views • July 06, 2020
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• Não sinto mais vontade de ter relação com meu esposo, nem lubrificada eu fico
• Aprendi a me masturbar de forma errada, tento corrigir, mas não está fácil, o que faço?

Email: [email protected]

Neste bloco, orientaremos uma internauta, de 41 anos, que diz o seguinte: “Doutor, não sinto mais vontade de ter relação, não me sinto mais lubrificada na relação com meu esposo. Estou tomando um remédio para a libido, mas não vejo resultado. O senhor pode me orientar? Obrigada!” Orientaremos, também, um internauta, de 21 anos, que diz o seguinte: “Olá, estou com um probleminha na minha vida sexual: desde criança aprendi a me masturbar de forma errada, ou seja, para satisfazer minhas vontades, com ou sem roupa, eu esfregava o pênis na ponta de um bidê, de um sofá, da mesa, etc... Agora, tento corrigir esse vício, mas não está fácil. Quando fui ter relação sexual, meu pênis endurecia e logo após amolecia, assim, não consegui ter relação. Pratico masturbação com a mão, sinto vontade de ejacular, porém, não ejaculo. O que devo fazer para mudar essa situação? Gostaria de saber se tem solução para meu caso. Um forte abraço!” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para [email protected] ou ligue para (11) 3831-3882, e iremos responder, e esclarecer, suas dúvidas! Toda Sexta-feira, às 23hs, vc pode ouvir o programa na MkkWeb Rádio – www.mkkwebradio.com.br
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