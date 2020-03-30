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ΣΤΕΚΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ; ΚΙ ΟΜΩΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΣ...
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32 views • March 30, 2020
Βιντεοσκόπηση 23 Μαρτίου 2020
NA ΘΥΜΑΣΑΙ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ, ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ.
Με τον Dean Saras
Στο επεισόδιο αυτό προσπάθησα να αναλύσω εκτενέστερα τα γεγονότα βασιζόμενος σε 2 πτυχές.
Πρώτον ότι γνωρίζοντας το endgame των εξουσιαστών μπορείς να διακρίνεις τις σκοπιμότητες σε γεγονότα που φαινομενικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και τυχαία.
Δεύτερον το παραπάνω συνδέεται με την εντύπωση ότι υπάρχουν αμέτρητα γεγονότα που δεν δείχνουν να στέκουν βάσει του επίσημου αφηγήματος που μας παρουσιάζεται από τα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης.
Μερικά links παρακάτω που είτε αναφέρθηκαν είτε σχετίζονται με τα αναφερόμενα:
Κατ'αρχήν το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε αν το έχασες: https://www.youtube.com/watch?v=x17pu...
[Potential false-positive rate among the ‘asymptomatic infected individuals’ in close contacts of COVID-19 patients].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed...
“CONCLUSIONS: In the close contacts of COVID-19 patients, nearly half or even more of the ‘asymptomatic infected individuals’ reported in the active nucleic acid test screening might be false positives.”
Scientists Say the COVID19 Test Kits Do Not Work, Are Worthless, and Give Impossible Results: https://revealingfraud.com/2020/03/he...
35 Sources showing the COVID19 / corona virus is over hyped, and likely fraud.: https://revealingfraud.com/2020/03/he...
Σωτήρης Τσιόδρας (22/01/2020): Πόσο απειλητικός είναι ο νέος κοροναϊός της Κίνας https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/...
Λύγισε και δάκρυσε ο Σωτήρης Τσιόδρας:
https://www.newsit.gr/ellada/lygise-k...
Σε λειτουργία έψαλλε ο Τσιόδρας – Είχε λάβει ειδική άδεια: https://www.cnn.gr/news/ellada/story/...
"Fake news" αποδείχτηκε τελικά η δήθεν "μαζική έξοδος προς την επαρχία": http://anemosantistasis.blogspot.com/...
Τρίκαλα: Απαράδεκτοι!Το περιπολικό φώναζε κι οι παππούδες… δεν έφευγαν από την πλατεία (pic): https://www.newsit.gr/topikes-eidhsei...
600 asylum seekers in Lesbos are moved to Greece's mainland as 200 others are quarantined on Kea over fears they have coronavirus: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Διάστημα: Μυστηριώδες αντικείμενο στέλνει σήμα στη Γη κάθε 16 ημέρες από απόσταση 500 εκατ. ετών φωτός: https://www.protothema.gr/technology/...
Σημείωση: Κάπου με ρώτησε ο Κώστας αν πιστεύω ότι ο κύριος Τσιόδρας ήταν στημένος να μας καθησυχάσει. Ας πούμε ότι δεν ήταν. Σε μια τέτοια κρίσιμη θέση τώρα όμως προφανώς μπαίνει κάποιος που κατα μια έννοια επιβραβεύεται για την εξαίρετη πορεία του στο παρελθόν αλλιώς θα επιλεγόταν κάποιος άλλος. Τα συμπεράσματα δικά σας.
NA ΘΥΜΑΣΑΙ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ, ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ.
Με τον Dean Saras
Στο επεισόδιο αυτό προσπάθησα να αναλύσω εκτενέστερα τα γεγονότα βασιζόμενος σε 2 πτυχές.
Πρώτον ότι γνωρίζοντας το endgame των εξουσιαστών μπορείς να διακρίνεις τις σκοπιμότητες σε γεγονότα που φαινομενικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και τυχαία.
Δεύτερον το παραπάνω συνδέεται με την εντύπωση ότι υπάρχουν αμέτρητα γεγονότα που δεν δείχνουν να στέκουν βάσει του επίσημου αφηγήματος που μας παρουσιάζεται από τα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης.
Μερικά links παρακάτω που είτε αναφέρθηκαν είτε σχετίζονται με τα αναφερόμενα:
Κατ'αρχήν το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε αν το έχασες: https://www.youtube.com/watch?v=x17pu...
[Potential false-positive rate among the ‘asymptomatic infected individuals’ in close contacts of COVID-19 patients].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed...
“CONCLUSIONS: In the close contacts of COVID-19 patients, nearly half or even more of the ‘asymptomatic infected individuals’ reported in the active nucleic acid test screening might be false positives.”
Scientists Say the COVID19 Test Kits Do Not Work, Are Worthless, and Give Impossible Results: https://revealingfraud.com/2020/03/he...
35 Sources showing the COVID19 / corona virus is over hyped, and likely fraud.: https://revealingfraud.com/2020/03/he...
Σωτήρης Τσιόδρας (22/01/2020): Πόσο απειλητικός είναι ο νέος κοροναϊός της Κίνας https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/...
Λύγισε και δάκρυσε ο Σωτήρης Τσιόδρας:
https://www.newsit.gr/ellada/lygise-k...
Σε λειτουργία έψαλλε ο Τσιόδρας – Είχε λάβει ειδική άδεια: https://www.cnn.gr/news/ellada/story/...
"Fake news" αποδείχτηκε τελικά η δήθεν "μαζική έξοδος προς την επαρχία": http://anemosantistasis.blogspot.com/...
Τρίκαλα: Απαράδεκτοι!Το περιπολικό φώναζε κι οι παππούδες… δεν έφευγαν από την πλατεία (pic): https://www.newsit.gr/topikes-eidhsei...
600 asylum seekers in Lesbos are moved to Greece's mainland as 200 others are quarantined on Kea over fears they have coronavirus: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Διάστημα: Μυστηριώδες αντικείμενο στέλνει σήμα στη Γη κάθε 16 ημέρες από απόσταση 500 εκατ. ετών φωτός: https://www.protothema.gr/technology/...
Σημείωση: Κάπου με ρώτησε ο Κώστας αν πιστεύω ότι ο κύριος Τσιόδρας ήταν στημένος να μας καθησυχάσει. Ας πούμε ότι δεν ήταν. Σε μια τέτοια κρίσιμη θέση τώρα όμως προφανώς μπαίνει κάποιος που κατα μια έννοια επιβραβεύεται για την εξαίρετη πορεία του στο παρελθόν αλλιώς θα επιλεγόταν κάποιος άλλος. Τα συμπεράσματα δικά σας.
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