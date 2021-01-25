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25.01.2021. Новости. Мы даже представить не можем чему учат наших детей (Выпуск № 186 часть II (2)).
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4543 views • January 23, 2021
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Забавные Животные и Зеркало. Подборка: Реакция Животных на Зеркала. https://www.youtube.com/watch?v=uty-29xKL68&;feature=youtu.be.
02:31 Слово 22. О многообразном тщеславии. https://www.youtube.com/watch?v=UjuQMi2Gve8&;t=4597s.
16:11 Забавные Животные и Зеркало. Подборка: Реакция Животных на Зеркала. https://www.youtube.com/watch?v=uty-29xKL68&;feature=youtu.be.
18:27 Слово 22. О многообразном тщеславии. https://www.youtube.com/watch?v=UjuQMi2Gve8&;t=4597s.
37:22 Что делать, если человек разбит духовно? https://www.youtube.com/watch?v=BdlXbi_G9vM&;feature=youtu.be.
40:15 Не нужно быть волшебником, чтобы творить добрые дела. https://www.youtube.com/watch?v=MbbZLKekp2A&;feature=youtu.be.
47:39 Протесты, ковид и беспредел. https://www.youtube.com/watch?v=HKOszGFFyfg.
49:44 Письмо слушателя. Протоиерей Димитрий Смирнов о добрых делах, мученичестве.
55:35 ЧУДО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА: БЕЛЫЕ ПТИЦЫ, КАК АНГЕЛЫ (на прощании). https://www.youtube.com/watch?v=S8Ty1lt5c6w&;feature=youtu.be.
01:03:04 НА МОСТУ (Про Ангелов и их работу). https://www.youtube.com/watch?v=pnbo60V1Yo0&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о похвале, почему вредно, когда хвалят, как избежать похвалы, которая приводит к гордыне. Увидим, что делать, если человек разбит духовно. Также увидим, чудо Митрополита Филарета.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Забавные Животные и Зеркало. Подборка: Реакция Животных на Зеркала. https://www.youtube.com/watch?v=uty-29xKL68&;feature=youtu.be.
02:31 Слово 22. О многообразном тщеславии. https://www.youtube.com/watch?v=UjuQMi2Gve8&;t=4597s.
16:11 Забавные Животные и Зеркало. Подборка: Реакция Животных на Зеркала. https://www.youtube.com/watch?v=uty-29xKL68&;feature=youtu.be.
18:27 Слово 22. О многообразном тщеславии. https://www.youtube.com/watch?v=UjuQMi2Gve8&;t=4597s.
37:22 Что делать, если человек разбит духовно? https://www.youtube.com/watch?v=BdlXbi_G9vM&;feature=youtu.be.
40:15 Не нужно быть волшебником, чтобы творить добрые дела. https://www.youtube.com/watch?v=MbbZLKekp2A&;feature=youtu.be.
47:39 Протесты, ковид и беспредел. https://www.youtube.com/watch?v=HKOszGFFyfg.
49:44 Письмо слушателя. Протоиерей Димитрий Смирнов о добрых делах, мученичестве.
55:35 ЧУДО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА: БЕЛЫЕ ПТИЦЫ, КАК АНГЕЛЫ (на прощании). https://www.youtube.com/watch?v=S8Ty1lt5c6w&;feature=youtu.be.
01:03:04 НА МОСТУ (Про Ангелов и их работу). https://www.youtube.com/watch?v=pnbo60V1Yo0&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о похвале, почему вредно, когда хвалят, как избежать похвалы, которая приводит к гордыне. Увидим, что делать, если человек разбит духовно. Также увидим, чудо Митрополита Филарета.
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