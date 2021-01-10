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Άγιος Παΐσιος ♦ Η αρρώστια-πανδημία-- ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ανθρώπων και το σφράγισμα - 666
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129 views • January 10, 2021
Από το βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Β’ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ Του ΙΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ¨ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ¨ ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ «ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - 666»
«Τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους.»
«…έτσι σιγά – σιγά θα έρθει και το σφράγισμα.»
«…μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους.»
«Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μία αρρώστια, για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και, για να το κάνει κανείς, θα τον σφραγίζουν.»
«Αργότερα όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666 δεν θα μπορεί ούτε να πουλά ούτε να αγοράζει ή να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κ.τ.λ.»
«Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστός με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάσει όλον τον κόσμο και, άμα δεν είναι κανείς στο σύστημα, δεν θα μπορεί να δουλέψει κ.τ.λ. Θα επιβληθεί έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, και μόνον όσοι θα έχουν δεχθεί το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές.»
«Τι θα πάθουν όμως οι άνθρωποι που θα σφραγίζονται!...»
«Όσοι δεν σφραγιστούν, θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους, γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει.»
«Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν αυτά πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα.»
Σελίδες 179, 180, 181 & 182 (αποσπάσματα)
Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Υπέρ πίστεως & πατρίδος
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ «ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - 666»
«Τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους.»
«…έτσι σιγά – σιγά θα έρθει και το σφράγισμα.»
«…μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους.»
«Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μία αρρώστια, για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και, για να το κάνει κανείς, θα τον σφραγίζουν.»
«Αργότερα όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666 δεν θα μπορεί ούτε να πουλά ούτε να αγοράζει ή να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κ.τ.λ.»
«Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστός με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάσει όλον τον κόσμο και, άμα δεν είναι κανείς στο σύστημα, δεν θα μπορεί να δουλέψει κ.τ.λ. Θα επιβληθεί έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, και μόνον όσοι θα έχουν δεχθεί το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές.»
«Τι θα πάθουν όμως οι άνθρωποι που θα σφραγίζονται!...»
«Όσοι δεν σφραγιστούν, θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους, γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει.»
«Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν αυτά πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα.»
Σελίδες 179, 180, 181 & 182 (αποσπάσματα)
Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Υπέρ πίστεως & πατρίδος
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