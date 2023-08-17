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SATANS NWO IS COMING AFTER ALL OF US NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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87 views • August 17, 2023

IT'S TIME TO WAKEUP AND REALIZE THE GOVERNMENTS OF THE WORLD ARE COMING FOR YOU AND I. THIS IS ESPECIALLY TRUE IN REGARD TO SATANIC AMERICA. THIS EVIL COUNTRY IS USHERING IN SATANS OCCULT ONE WORLD ORDER. WE HAVE A MENTALLY ILL PRESIDENT WHO CAN'T EVEN SPEAK ANYMORE. JOE BIDEN BLONGS IN A PADDED CELL NEVER TO BE HEARD FROM AGAIN. AMERICA HAS ALWAYS BEEN CORRUPT AND NOW THERE'S NOTHING BUT NEGATIVE NEWS ABOUT THIS EVIL COUNTRY. UNFORTUNATELY, IN AMERICA NOW EVIL IS GOOD AND GOOD IS EVIL. THE CRIME IN AMERICA IS OFF THE CHARTS AND IT'S ONLY A MATTER OF WEEKS BEFORE THIS EVIL COUNTRY FINALLY COLLAPSES. I CAN'T WAIT UNTIL THIS HAPPENS BECAUSE AMERICA DOESN'T DESERVE TO EXIST ANYMORE. YOU BETTER WAKEUP BECAUSE THE HANDWRITING IS ON THE WALL NOW. BETTER REPENT AND ASK ALL MIGHTY GOD TO PROTECT YOU. WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH YOU'LL HEADED TO THE PIT IF YOU DON'T REPENT...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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