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Dr David Martin Coronavirus Pateni & Biowe armas
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33 views • August 02, 2021
O Dr David Martin o le Taitaifono o le MCAM International Innovation Risk Management, o le tele o isi mea sa suʻesuʻeina le tino atoa o pateni uma, pateni apalai, feterale fesoasoani, faʻatauga faʻamaumauga ma i-malo faamaumauga e mataʻituina le mea o tupu ma le tamaoaiga o fou Na ia toe iloiloina 4,000 pateni ua maeʻa faʻataʻamilo i le SARS Coronavirus, e aofia ai lona faʻatupeina ma togafiti faʻatasi ai ma sailiiliga nei:
1. Coronavirus na togafitia e faʻaoso ai le SARS o se subclade (lala) o le Beta Coronavirus aiga
2. Ua silia ma le 120 fasi pateni faamaoniga na faaalia ai e leai se "novel" coronavirus. O le "Fauci / COVID-19 Dossier" na tusia e David Martin o loʻo faʻamatalaina uma auiliiliga: Dossier
3. O le talosaga muamua mo le tui mo le S-spike protein na faila i le 2000 (US Patent 6372224) mo le canine coronavirus
4. O le SARS e LE O se faʻasolosolo alualu i luma o se zoonetic fesuiaiga o Coronavirus. Fauci faʻatupeina suʻesuʻega ma NIAID fausiaina se "faʻamaʻi pipisi le atoatoa coronavirus", faʻapitoa faʻatutuina le tagata mama, faʻamaonia SARS i luma o le 2002, muamua ma e leʻi umi ae mulimuli mai le masalomia faʻamaʻi i Asia.
5. O lena pateni, US Patent 7279327, o loʻo tuʻuina mai ai faʻasologa tuʻusaʻo o le genes mo le ACE receptor, ACE2 fusifusia vaega, le S1-spike protein ma isi elemeni. E le gata i le inisinia, ae mafai foi ona toe faʻaleleia i totonu o le potu suesue e tufatufa ai tui puipuia o le HIV pe faʻaaoga foi o se bioweapon
6. O le pepa na masani ona faʻaaoga e faʻailoa ai le siama fou - afai e te aveina moni le latou lipoti e avea ma tala fou, e te maua ai le 73 pateni na tuʻuina mai i le va o le 2008 ma le 2019.
7. E leʻi iai se faʻasologa o le fale suʻesuʻe - o le mea lea na faia ma le faʻaaogaina le vailaʻau o tui e tui ai tagata e ave ai tui puipui o le pan-coronavirus. E leai se mea a lenei mea e fai ile pathogen na faʻasaʻolotoina.
O le mea leaga ua tatou nonofo ai nei i se lalolagi o loʻo tatou i ai le selau o miliona o tagata o loʻo tuiina i se faʻamaʻi-faʻaosofia komipiuta faʻasologa. Lea o loʻo faʻatauina atu i lalo o le mea e le fautuaina e le Patent Office, le fomaʻi, ma le FDA i ana lava tulaga faʻataʻitaʻi o se tui. Ae o le faʻaaogaina o le faaupuga o lea ua tatou oʻo nei i lalo o le selau miliona o tagata i le mea sa lauiloa, i le 2005, o se meaola o le aupega (80 mins, Faʻalauiloa).
1. Coronavirus na togafitia e faʻaoso ai le SARS o se subclade (lala) o le Beta Coronavirus aiga
2. Ua silia ma le 120 fasi pateni faamaoniga na faaalia ai e leai se "novel" coronavirus. O le "Fauci / COVID-19 Dossier" na tusia e David Martin o loʻo faʻamatalaina uma auiliiliga: Dossier
3. O le talosaga muamua mo le tui mo le S-spike protein na faila i le 2000 (US Patent 6372224) mo le canine coronavirus
4. O le SARS e LE O se faʻasolosolo alualu i luma o se zoonetic fesuiaiga o Coronavirus. Fauci faʻatupeina suʻesuʻega ma NIAID fausiaina se "faʻamaʻi pipisi le atoatoa coronavirus", faʻapitoa faʻatutuina le tagata mama, faʻamaonia SARS i luma o le 2002, muamua ma e leʻi umi ae mulimuli mai le masalomia faʻamaʻi i Asia.
5. O lena pateni, US Patent 7279327, o loʻo tuʻuina mai ai faʻasologa tuʻusaʻo o le genes mo le ACE receptor, ACE2 fusifusia vaega, le S1-spike protein ma isi elemeni. E le gata i le inisinia, ae mafai foi ona toe faʻaleleia i totonu o le potu suesue e tufatufa ai tui puipuia o le HIV pe faʻaaoga foi o se bioweapon
6. O le pepa na masani ona faʻaaoga e faʻailoa ai le siama fou - afai e te aveina moni le latou lipoti e avea ma tala fou, e te maua ai le 73 pateni na tuʻuina mai i le va o le 2008 ma le 2019.
7. E leʻi iai se faʻasologa o le fale suʻesuʻe - o le mea lea na faia ma le faʻaaogaina le vailaʻau o tui e tui ai tagata e ave ai tui puipui o le pan-coronavirus. E leai se mea a lenei mea e fai ile pathogen na faʻasaʻolotoina.
O le mea leaga ua tatou nonofo ai nei i se lalolagi o loʻo tatou i ai le selau o miliona o tagata o loʻo tuiina i se faʻamaʻi-faʻaosofia komipiuta faʻasologa. Lea o loʻo faʻatauina atu i lalo o le mea e le fautuaina e le Patent Office, le fomaʻi, ma le FDA i ana lava tulaga faʻataʻitaʻi o se tui. Ae o le faʻaaogaina o le faaupuga o lea ua tatou oʻo nei i lalo o le selau miliona o tagata i le mea sa lauiloa, i le 2005, o se meaola o le aupega (80 mins, Faʻalauiloa).
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