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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Η Κλίμαξ κατά των αιρετικών & επιστολή στον κ. Ιερώνυμο
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55 views • August 08, 2021
Ερμηνεία των διδαχών της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου που αφορούν τους αιρετικούς από τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μανώλη.
Στο Β΄ μέρος της ομιλίας, ακολουθεί μια επιστολή του κ. Μπουλάκη Ανδρέα στον κ. Ιερώνυμο.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2018 τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής".
Στο Β΄ μέρος της ομιλίας, ακολουθεί μια επιστολή του κ. Μπουλάκη Ανδρέα στον κ. Ιερώνυμο.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2018 τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής".
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