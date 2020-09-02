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Choisir son camp, entre résistance et complicité - CDL53 - Jean-Jacques Crevecoeur
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5 views • September 02, 2020
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Cette conversation du lundi décortique pour vous les mécanismes par lesquels les autorités et les dirigeants (à la solde de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires) ont tellement de pouvoir sur nous. Mais grâce à cette démonstration, la vidéo vous indique le moyen par lequel vous pouvez les renvoyer à l'impuissance totale et reprendre le pouvoir sur votre vie.
À partir de la fable du corbeau et du renard, vous comprendrez comment vous pouvez tirer avantage de cette vérité fondamentale : quelqu'un n'aura du pouvoir sur vous que si vous lui donnez le pouvoir d'avoir du pouvoir sur vous… Autrement dit, tant que vous serez complice de votre servitude, rien ne pourra changer dans votre réalité. Par contre, dès que vous sortez de cette complicité circulaire, plus personne ne peut vous imposer quoique ce soit !
Références citées dans cette vidéo :
— Le CDC déclare que seulement 6% des morts attribués au COVID sont morts associés au COVID :
—> https://youtu.be/5m04TCkz6Og
—> https://youtu.be/fGUFfhIkA9E
—> https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR2-muRM3tB3uBdbTrmKwH1NdaBx6PpZo2kxotNwkUXlnbZXCwSRP2OmqsI
— Nombre de morts Italie (12%) :
—> https://www.bilan.ch/economie/coronavirus-comment-comptabiliser-les-malades-et-les-victimes
—> https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/have-many-coronavirus-patients-died-italy/
Publication de cette vidéo : lundi 31 août 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 2 septembre 2020
Cette conversation du lundi décortique pour vous les mécanismes par lesquels les autorités et les dirigeants (à la solde de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires) ont tellement de pouvoir sur nous. Mais grâce à cette démonstration, la vidéo vous indique le moyen par lequel vous pouvez les renvoyer à l'impuissance totale et reprendre le pouvoir sur votre vie.
À partir de la fable du corbeau et du renard, vous comprendrez comment vous pouvez tirer avantage de cette vérité fondamentale : quelqu'un n'aura du pouvoir sur vous que si vous lui donnez le pouvoir d'avoir du pouvoir sur vous… Autrement dit, tant que vous serez complice de votre servitude, rien ne pourra changer dans votre réalité. Par contre, dès que vous sortez de cette complicité circulaire, plus personne ne peut vous imposer quoique ce soit !
Références citées dans cette vidéo :
— Le CDC déclare que seulement 6% des morts attribués au COVID sont morts associés au COVID :
—> https://youtu.be/5m04TCkz6Og
—> https://youtu.be/fGUFfhIkA9E
—> https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR2-muRM3tB3uBdbTrmKwH1NdaBx6PpZo2kxotNwkUXlnbZXCwSRP2OmqsI
— Nombre de morts Italie (12%) :
—> https://www.bilan.ch/economie/coronavirus-comment-comptabiliser-les-malades-et-les-victimes
—> https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/have-many-coronavirus-patients-died-italy/
Publication de cette vidéo : lundi 31 août 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 2 septembre 2020
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