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D. J. Trump und die Impfung
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
WARUM PRÄSIDENT TRUMP DIE CoVID-IMPFUNG UNTERSTÜTZEN MUSS:
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
1) Er ist Teil einer militärischen Operation
2) Die Globalisten hatten geplant, CoVID zu starten, sobald Hillary Clinton gewonnen hätte. Als sie verlor, warteten sie bis zu Trumps letztem Amtsjahr, um es dann aus mehreren Gründen zu starten
A) Als Ablenkung für den Wahlbetrug
B) Die Entvölkerungsagenda zu beginnen
C) Die Angst- / Kontrollagenda zu beginnen
D) Ihm nicht genug Zeit zu geben, eine Impfung zu entwickeln, damit sie selbst eine präsentieren können, die von der FDA zugelassen und für ALLE Pflicht gewesen wäre.
3) DJT musste einen Gegenzug ausführen, um den CoVID- / Angst- / Kontrollplan loszuwerden, die Pharmariesen zu entlarven, und sicherzustellen, dass es eine schnelle Impfung geben würde, die als experimentell, also nicht verpflichtend gelten würde.
4) Er hatte beide Optionen abzuwägen:
A) Den Amerikanern erzählen, dass Impfungen ein Teil des Plans zur Depopulation durch die Pharmariesen / Globalisten ist
B) Sie unterstützen
A) Hätte er vor den Impfungen gewarnt, hätten die Medien ihn zerrissen, CoVID um so mehr vorangetrieben, eine echte Impfung verlangt, und dann hätte DJT
• den Wahlbetrug nicht offenlegen,
• nicht tausende Verhaftungen vornehmen,
• den Plan des Deep States nicht offenlegen und
• auch nicht mit den natürlichen Entwicklungen das Erwachen der Öffentlichkeit vorantreiben können.
Er hätte den Wahlbetrug, bevor er zu sehen gewesen wäre, stoppen und eine zweite Amtszeit antreten müssen, notfalls mit Gewalt, was zu zivilen Unruhen und Chaos angefacht durch die MSM hätte führen können,
oder aber durch den Wahlbetrug Biden an die Macht kommen lassen, was dem Deep State Gelegenheit gegeben hätte, eine Impfung zu entwickeln und zuzulassen, welche zur PFLICHT geworden wäre und Milliarden Opfer gefordert hätte.
B) Durch Unterstützung und Platzierung wahrheitsgemäßer Informationen in alternativen Medien MUSSTE die Deep State-Impfung experimentell bleiben und konnte nicht zur Pflicht werden, was aber Teil des Deep State-Planes ist bzw. war.
Durch diese Vorgehensweise kann DJT dieses massenmörderische Momentum stoppen, und unzählige Leben gerettet werden.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
WARUM PRÄSIDENT TRUMP DIE CoVID-IMPFUNG UNTERSTÜTZEN MUSS:
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1) Er ist Teil einer militärischen Operation
2) Die Globalisten hatten geplant, CoVID zu starten, sobald Hillary Clinton gewonnen hätte. Als sie verlor, warteten sie bis zu Trumps letztem Amtsjahr, um es dann aus mehreren Gründen zu starten
A) Als Ablenkung für den Wahlbetrug
B) Die Entvölkerungsagenda zu beginnen
C) Die Angst- / Kontrollagenda zu beginnen
D) Ihm nicht genug Zeit zu geben, eine Impfung zu entwickeln, damit sie selbst eine präsentieren können, die von der FDA zugelassen und für ALLE Pflicht gewesen wäre.
3) DJT musste einen Gegenzug ausführen, um den CoVID- / Angst- / Kontrollplan loszuwerden, die Pharmariesen zu entlarven, und sicherzustellen, dass es eine schnelle Impfung geben würde, die als experimentell, also nicht verpflichtend gelten würde.
4) Er hatte beide Optionen abzuwägen:
A) Den Amerikanern erzählen, dass Impfungen ein Teil des Plans zur Depopulation durch die Pharmariesen / Globalisten ist
B) Sie unterstützen
A) Hätte er vor den Impfungen gewarnt, hätten die Medien ihn zerrissen, CoVID um so mehr vorangetrieben, eine echte Impfung verlangt, und dann hätte DJT
• den Wahlbetrug nicht offenlegen,
• nicht tausende Verhaftungen vornehmen,
• den Plan des Deep States nicht offenlegen und
• auch nicht mit den natürlichen Entwicklungen das Erwachen der Öffentlichkeit vorantreiben können.
Er hätte den Wahlbetrug, bevor er zu sehen gewesen wäre, stoppen und eine zweite Amtszeit antreten müssen, notfalls mit Gewalt, was zu zivilen Unruhen und Chaos angefacht durch die MSM hätte führen können,
oder aber durch den Wahlbetrug Biden an die Macht kommen lassen, was dem Deep State Gelegenheit gegeben hätte, eine Impfung zu entwickeln und zuzulassen, welche zur PFLICHT geworden wäre und Milliarden Opfer gefordert hätte.
B) Durch Unterstützung und Platzierung wahrheitsgemäßer Informationen in alternativen Medien MUSSTE die Deep State-Impfung experimentell bleiben und konnte nicht zur Pflicht werden, was aber Teil des Deep State-Planes ist bzw. war.
Durch diese Vorgehensweise kann DJT dieses massenmörderische Momentum stoppen, und unzählige Leben gerettet werden.
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1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
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