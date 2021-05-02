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OPEN YOUR EYES EPISODE 1
TRUCKENATOR
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165 views • May 02, 2021
IF YOU BELIEVE THAT PEOPLE NEED TO BE INJECTED
WITH: CARCINNOGENS, TOXINS, ABORTED FETAL CELL, ANIMAL DNA, PARASITES, ANTIBIOTICS,
FUNGI, INSECTICIDES, DESINFECTANTS ETC. IN ORDER TO BE "HEALTHY" YOU MAY NEED TO RE- EVALUATE WHO THE CONSPIRACY THEORIST IS.

WHAT'S YOUR FAVORITE PART OF THE NEW COVID-19 VACCINE?

A) YOU STILL NEED TO WEAR THE MUZZLE
B) YOU STILL NEED TO DO ANTI-SOCIAL DISTANCING
C) YOU STILL NEED TO SANITIZE EVERYTHING IN SIGHT 24X7
D) ONLY FEW MONTHS OF IMMUNITY
F) YOU CAN STILL CATCH THE VIRUS
E) YOU CAN STILL SPREAD THE VIRUS
F) NO MANUFACTURER LIABILITY
G) MYRIAD OF SIDE-EFFECTS OR EVEN DEATH
H) ALL OF THE ABOVE

PRO-VAX LOGIC
MERCURY IN FISH: BAD
MERCURY IN VACCINES: GOOD
FORMALDEHYDE IN FLOORS: BAD
FORMALDEHYDE IN VACCINES: GOOD
GLYPHOSATE ON FOOD: BAD
GLYPHOSATE IN VACCINES: GOOD
ALUMINUM IN DEODORANT: BAD
ALUMINUM IN VACCINES: GOOD
MSG IN FOOD: BAD
MSG IN VACCINES: GOOD
DRINKING HUMAN BLOOD: BAD
INJECTING HUMAN BLOOD GOOD

SHEEP SPEND THEIR LIVES FEARING THE WOLF, ONLY TO BE EATEN BY THE SHEPHERD

SUPPORT:
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Keywords
liesscamcovid
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