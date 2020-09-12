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Песня "Стиль барановирусного фашизма"
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35 views • September 12, 2020
The song "Style of ram-virus fascism"
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Барановирусный фашизм дошел до точки,
Когда мириться с ним - прямая смерть.
Зондер-команды на войне - так то цветочки,
В сравненье с мразью, запустившей эту круговерть,
Точнее шабаш уровня маразма,
Где места для живого уже нет.
Уже не хватит всякого сарказма,
Чтоб описать весь ужас и весь бред,
Весь этот балаган абсурда и растленья,
Всю эту ложь, весь смрад, всю эту гниль,
Весь этот фарс, все эти преступленья...
Весь этот до смешного примитивный стиль.
У черного эСэС хотя бы был свой стиль,
И было ясно кто за что убит.
Сегодня нас преследует тупая гниль,
Перед которой гнуться просто стыд.
(это припев)
Есть триада Коха:
Извлек и заразил.
И это очень плохо,
Когда глав-сан-дебил
Липовой державы
Нагло, без стыда,
Плюет на все уставы
Где сказано, когда
Есть вирус, тогда надо
Исполнить протокол.
Но мы обманем стадо
И сделаем укол,
Тот, что одобрить можно
Тоже чрез года.
Но с дурью всё возможно,
И сразу! Ерунда:
Все стерпят, и прогнутся,
Уколам смерти не скажут "НЕТ!!!",
И даже улыбнутся
Своим убийцам вслед.
Припев
Барановирус просто бред,
Обман всемирного масштаба.
Нет НИЧЕГО, когда триады Коха нет -
Лишь ложь фашистского генштаба.
Укол от ничего?!
Одумайтесь, ребята...
И много там ВСЕГО, -
Не будет маловато!!!
Припев
Стиль истошных истерик,
Ор в эфир что есть сил,
Стиль в который поверит
Лишь пропитый дебил,
Это стиль нью-фашизма.
Но, господа,
Это явная шиза,
Театр абсурда, когда
Это даже не страшно, а просто смешно:
Франкенштейн будто создал тупое кино.
Будто цирк всех уродцев к нам заехал во двор,
Будто все имбицилы устроили сбор.
Припев
Так что с этим фашизмом пробил час, уж когда
Умереть не от страха - умереть со стыда
Можно, если остались хоть капли ума, господа.
Но спокойно - опять атакуют СТАДА!!!
Припев
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Барановирусный фашизм дошел до точки,
Когда мириться с ним - прямая смерть.
Зондер-команды на войне - так то цветочки,
В сравненье с мразью, запустившей эту круговерть,
Точнее шабаш уровня маразма,
Где места для живого уже нет.
Уже не хватит всякого сарказма,
Чтоб описать весь ужас и весь бред,
Весь этот балаган абсурда и растленья,
Всю эту ложь, весь смрад, всю эту гниль,
Весь этот фарс, все эти преступленья...
Весь этот до смешного примитивный стиль.
У черного эСэС хотя бы был свой стиль,
И было ясно кто за что убит.
Сегодня нас преследует тупая гниль,
Перед которой гнуться просто стыд.
(это припев)
Есть триада Коха:
Извлек и заразил.
И это очень плохо,
Когда глав-сан-дебил
Липовой державы
Нагло, без стыда,
Плюет на все уставы
Где сказано, когда
Есть вирус, тогда надо
Исполнить протокол.
Но мы обманем стадо
И сделаем укол,
Тот, что одобрить можно
Тоже чрез года.
Но с дурью всё возможно,
И сразу! Ерунда:
Все стерпят, и прогнутся,
Уколам смерти не скажут "НЕТ!!!",
И даже улыбнутся
Своим убийцам вслед.
Припев
Барановирус просто бред,
Обман всемирного масштаба.
Нет НИЧЕГО, когда триады Коха нет -
Лишь ложь фашистского генштаба.
Укол от ничего?!
Одумайтесь, ребята...
И много там ВСЕГО, -
Не будет маловато!!!
Припев
Стиль истошных истерик,
Ор в эфир что есть сил,
Стиль в который поверит
Лишь пропитый дебил,
Это стиль нью-фашизма.
Но, господа,
Это явная шиза,
Театр абсурда, когда
Это даже не страшно, а просто смешно:
Франкенштейн будто создал тупое кино.
Будто цирк всех уродцев к нам заехал во двор,
Будто все имбицилы устроили сбор.
Припев
Так что с этим фашизмом пробил час, уж когда
Умереть не от страха - умереть со стыда
Можно, если остались хоть капли ума, господа.
Но спокойно - опять атакуют СТАДА!!!
Припев
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