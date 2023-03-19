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"Τεκμήρια γι αυτούς που πολέμησαν και δώσαν τη ζωή τους, τη ψυχή τους, το αίμα τους και την περιουσία τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι... Για να μην μας πουν κάποτε πως αυτά είναι παραμύθια και φούμαρα..."
Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ
ΜΙΛΟΥΝ: ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ Πατήρ Στυλιανός Μαρκαντώνης Ιωάννα Φωκά, Αμαλίειον Ίδρυμα
Γεώργιος Τσαλουχίδης Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Βούλα Πατουλίδου Ολυμπιονίκης Νικολέττα Ζυγούρη Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Μάνος Κιλημάντζος Ένωση Βουρλιωτών Μικράς Ασίας
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ο ηθοποιός
ΚΩΣΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ
💥 Γεωργία Γωγώ Μπουτσίνη: Οι καρδιές Ηρώων του 1821 ΄΄πάλλονται΄΄ στο κέντρο της Αθήνας και στην Ύδραhttps://rpn.gr/georgia-gogo-mpoytsini-dyo-kardies-iroon-toy-1821/