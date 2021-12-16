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Entrevue de Claude Gélinas avec Chantal Ann Dumas, à Samana, en République dominicaine
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34 views • December 16, 2021
Le 4 novembre 2021, j'ai eu le plaisir de recevoir Chantal Ann Dumas, la fondatrice et propriétaire de l'Académie internationale de santé globale, en entrevue-web sur le thème, "rester zen".
https://youtu.be/Wgvwj1x2pdc
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3103
Aujourd'hui, un peu plus d'un mois plus tard, le mercredi 15 décembre 2021, je rencontre Chantal Ann à nouveau, via le web, pour discuter de son nouveau chez-elle temporaire, dans la région touristique de Samana, en République dominicaine.
Elle se trouve donc sur l'immense île d'Hispaniola dont le territoire se compose de forêt tropicale, de savane et de montagnes dont Pico Duarte, le plus haut sommet des Caraïbes, en plus des plages et des resorts, incluant ceux de la région de Samana, au nord-est de l'île.
Chantal Ann nous parle de son transit vers son île tropicale où habitent 10,85 millions de Dominicains sous la gouverne de Luis Abinader dont le nom complet est "Luis Rodolfo Abinader Corona" (même pas de blague) et où presque tout le monde parle l'espagnol.
Naturopathe agréée et anthropologue médicale, elle nous parle de son incursion dans île où il fait bon respirer, apprécier les plages et aussi, les opportunités qui s'y trouvent.
Les Québécois qui ont des questions à propos de la vie en République dominicain en période de COVID pourraient avoir de précieuses réponses à leurs questions.
--
Au début de son séjour en République dominicaine, Chantal Ann Dumas a partagé des photos de son resort, soit le Grand Bahia Principe El Portillo, à Samana, en République Dominicaine.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3159
--
Retrouvez Chantal Ann Dumas dans ces destinations-web:
https://www.facebook.com/academiedesanteglobale/
https://www.chantalanndumas.com/
https://linktr.ee/ChantalAnnDumas
Elle offre notamment des formations en produits de santé naturelle.
--
Si vous appréciez cette entrevue et si vous le pouvez (surtout).
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Tout ceci est possible... grâce à vous, merci!
--
Publication archivée dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3186
--
https://youtu.be/Wgvwj1x2pdc
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3103
Aujourd'hui, un peu plus d'un mois plus tard, le mercredi 15 décembre 2021, je rencontre Chantal Ann à nouveau, via le web, pour discuter de son nouveau chez-elle temporaire, dans la région touristique de Samana, en République dominicaine.
Elle se trouve donc sur l'immense île d'Hispaniola dont le territoire se compose de forêt tropicale, de savane et de montagnes dont Pico Duarte, le plus haut sommet des Caraïbes, en plus des plages et des resorts, incluant ceux de la région de Samana, au nord-est de l'île.
Chantal Ann nous parle de son transit vers son île tropicale où habitent 10,85 millions de Dominicains sous la gouverne de Luis Abinader dont le nom complet est "Luis Rodolfo Abinader Corona" (même pas de blague) et où presque tout le monde parle l'espagnol.
Naturopathe agréée et anthropologue médicale, elle nous parle de son incursion dans île où il fait bon respirer, apprécier les plages et aussi, les opportunités qui s'y trouvent.
Les Québécois qui ont des questions à propos de la vie en République dominicain en période de COVID pourraient avoir de précieuses réponses à leurs questions.
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Au début de son séjour en République dominicaine, Chantal Ann Dumas a partagé des photos de son resort, soit le Grand Bahia Principe El Portillo, à Samana, en République Dominicaine.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3159
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