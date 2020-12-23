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Первый в России диалог между официальной и альтернативной онкологией
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42 views • December 23, 2020
11 декабря в Москве, в "Букводоме", состоялся диалог между онкологами от официальной и альтернативной медицины.
В нём приняли участие:
Михаил Ласков - врач онколог-гематолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества онкологов (European Society for Medical Oncology).
Борис Гринблат - натуропат-онколог, исследователь. Основатель проекта “МедАльтернатива.инфо”, автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”.
Андрей Мартюшев-Поклад - врач, кандидат медицинских наук (фармакология, 2003), лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2006), специалист в разработке новых лекарств, автор аналитики по ситуации в медицине, автор учебного курса по управлению в живых системах, участник проекта МедАльтернатива.инфо.
Модератор - Наталья Дмитрак, корреспондент одного из федеральных информагентств. Освещает деятельность мэрии Москвы и проблематику жизни города, в частности в области медицины.
MedAlternativa.info имеет конструктивный подход и ищет пути включения холистического подхода в официальной медицине, имея научно подтверждённые и практикой доказанные методы.
Мы интересуемся, что нужно онкологам официальной медицины для этого. Почему эти онкологи часто говорят неточности и неправду для защиты своих позиций? Почему неэффективные методы продолжают применяться? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы в этом видео, которое открывает цикл таких встреч.
В нём приняли участие:
Михаил Ласков - врач онколог-гематолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества онкологов (European Society for Medical Oncology).
Борис Гринблат - натуропат-онколог, исследователь. Основатель проекта “МедАльтернатива.инфо”, автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”.
Андрей Мартюшев-Поклад - врач, кандидат медицинских наук (фармакология, 2003), лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2006), специалист в разработке новых лекарств, автор аналитики по ситуации в медицине, автор учебного курса по управлению в живых системах, участник проекта МедАльтернатива.инфо.
Модератор - Наталья Дмитрак, корреспондент одного из федеральных информагентств. Освещает деятельность мэрии Москвы и проблематику жизни города, в частности в области медицины.
MedAlternativa.info имеет конструктивный подход и ищет пути включения холистического подхода в официальной медицине, имея научно подтверждённые и практикой доказанные методы.
Мы интересуемся, что нужно онкологам официальной медицины для этого. Почему эти онкологи часто говорят неточности и неправду для защиты своих позиций? Почему неэффективные методы продолжают применяться? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы в этом видео, которое открывает цикл таких встреч.
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