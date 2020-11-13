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WHERE IS THE CIA ANCHOR BABY ???? ( JAMAICAN - INDIAN NATIONAL ) [ Rigged Election Exposed Through LAWSUITS | Rudy Giuliani | Ep. 85 ] THIS CIA PLANT WILL NOT SEE WH - TRUMP 46
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WHO KNOWS WHY THE DEPT OF JUSTICE AND FBI SAT ON THERE COLLECTIVE ASSES WHILE THIS FOREIGN COMPANY WITH SERVERS IN AN UNKNOWN LOCATION - UNDER AN UNKNOWN COMPANY; VOTES COLLECTED BY A RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE ( MUCH LIKE THE FBI AND DOJ AND CIA MEDIA ) ; AND USING DOMINION OWNED BY DIANNE FEINSTEIN, NANCY PELOSI ( NO WONDER THOSE 2 BITCHES ARE NOT VOTED OUT )
DOMINION HAS BEEN RIGGING ELECTIONS UNDER THEIR NAME; PREMIER; AND OTHER CIA CUT-OUTS.
THAT s RIGHT CRIMINAL ACTIVITY AGAINST U.S. CITIZENS IS THE CIA AND PENTAGON. TIME TO SHRED BOTH.
TIME TO SHUT DOWN AND ELIMINATE 14,000 NIH, PENTAGON, UNC, NIAID, FDA AND CDC DEATH SCIENTISTS.
FAUCI MUST BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM, COURT MARTIALd AND EXECUTED PUBLICLY.
GATES MUST BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM, COURT MARTIALd AND EXECUTED
THE JOINT CHIEFS OF STAFF THAT SOLD COVID-1 TO THE ENEMY CHINA; THAT BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB; COLLUDED WITH THE U N TO STAGE [EMPHASIS ON STAGED ] USING THEIR PATSY CHINA TO ATTACK THE UNITED STATES USING THE 7th U N MILITARY GAMES ON OCTOBER 18, 2019 WHILE TRUMP WROTE WARSPEED ON EXECUTIVE ORDER 13887 - BUSTED - TRUMP IS NOT A DOCTOR OR BIOWEAPON SCIENTISH. WHAT TRAITOR TOLD TRUMP TO WRITE THAT EXECUTIVE ORDER ON SEPTEMBER 19, 2019.
THOSE 120 COUNTRIES THAT SENT 350 SOLDIERS EACH WERE CONTAMINATED BY THE NIH, FAUCI, PENTAGON OPERATED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB WITH Dr. DANIELLE ANDERSON THERE ON SITE DURING THE CORONA BIOWEAPON ATTACK. THIS JOINT CHIEFS OF STAFF MUST BE HELD ACCOUNTABLE. TRAITOR MILLIE FIRED.
DOMINION HAS BEEN RIGGING ELECTIONS UNDER THEIR NAME; PREMIER; AND OTHER CIA CUT-OUTS.
THAT s RIGHT CRIMINAL ACTIVITY AGAINST U.S. CITIZENS IS THE CIA AND PENTAGON. TIME TO SHRED BOTH.
TIME TO SHUT DOWN AND ELIMINATE 14,000 NIH, PENTAGON, UNC, NIAID, FDA AND CDC DEATH SCIENTISTS.
FAUCI MUST BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM, COURT MARTIALd AND EXECUTED PUBLICLY.
GATES MUST BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM, COURT MARTIALd AND EXECUTED
THE JOINT CHIEFS OF STAFF THAT SOLD COVID-1 TO THE ENEMY CHINA; THAT BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB; COLLUDED WITH THE U N TO STAGE [EMPHASIS ON STAGED ] USING THEIR PATSY CHINA TO ATTACK THE UNITED STATES USING THE 7th U N MILITARY GAMES ON OCTOBER 18, 2019 WHILE TRUMP WROTE WARSPEED ON EXECUTIVE ORDER 13887 - BUSTED - TRUMP IS NOT A DOCTOR OR BIOWEAPON SCIENTISH. WHAT TRAITOR TOLD TRUMP TO WRITE THAT EXECUTIVE ORDER ON SEPTEMBER 19, 2019.
THOSE 120 COUNTRIES THAT SENT 350 SOLDIERS EACH WERE CONTAMINATED BY THE NIH, FAUCI, PENTAGON OPERATED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB WITH Dr. DANIELLE ANDERSON THERE ON SITE DURING THE CORONA BIOWEAPON ATTACK. THIS JOINT CHIEFS OF STAFF MUST BE HELD ACCOUNTABLE. TRAITOR MILLIE FIRED.
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