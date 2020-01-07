BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

[Rant] - Menschlich
Saria Delaney
Saria Delaney
2 followers
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
7 views • January 07, 2020
Boom.

____________

https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney

https://paypal.me/SariaDelaney

_______
Quellen
____________


Hintergrundmusik:

myuu - Dead Silence
https://www.youtube.com/watch?v=ndGZHIB9dYw
myuu - Evil returns
https://www.youtube.com/watch?v=ylTlUChWE7k
myuu - It's Not Over Yet
https://www.youtube.com/watch?v=VWXDv7huKS0

Lucas King - Limbo
https://www.youtube.com/watch?v=hKzVYB2MKxk

Lucas King - Wrath
https://www.youtube.com/watch?v=PVTI_htUI9o

Isolated - Living Past
https://soundcloud.com/isolateyourmind
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Isolated - Òra
https://soundcloud.com/isolateyourmind
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Miracle Of Sound - A Dog's Life
https://www.youtube.com/watch?v=EfvYHUWuq9k

Bilder:

Gothic-Saria: https://twitter.com/MsCreepypastaYT
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://memebase.com
Maria Ladenburger
Melanie Rehberger
Leon H.
Mia Valentin
Sophia Lösche
Maria Müller
Crack A Smile And Break Into Tears - Paintausea
https://www.deviantart.com/paintausea/art/Crack-a-Smile-and-Break-into-Tears-595819762

Artikel:

Susanna F.
https://www.welt.de/vermischtes/article177287114/Mordfall-Susanna-Ali-B-legte-waehrend-des-Verhoers-ein-Gestaendnis-ab.html
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mainz-trauert-um-ermordete-susanna-f-15628167.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-mordfall-susanna-ein-zielfuehrendes-einwanderungs-und-aufenthaltsgesetz-ist-laengst-ueberfaellig_id_9066584.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/spd-fordert-nach-mord-an-susanna-f-bessere-fluggastkontrollen-15667393.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Der-Fall-Susanna-Nach-der-Trauer-kommt-die-Aufarbeitung-32051021
http://www.allgemeine-zeitung.de/vermischtes/vermischtes/nach-tod-von-susanna-f-politiker-in-rheinland-pfalz-und-hessen-zeigen-sich-bestuerzt-ueber-die-gewalttat_18826373.htm
http://www.fr.de/rhein-main/kriminalitaet/fall-susanna-trauer-und-angst-vor-hetze-a-1521431
http://www.taz.de/!5508629/
http://de.euronews.com/2018/06/11/mord-an-susanna-ali-b-gesteht-merkel-will-schneller-abschieben
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mordfall-susanna-ali-b-ist-zurueck-in-deutschland-15632136.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/barley-mord-susanna-mainz-wiesbaden-100.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article177254820/Forscherin-zum-Fall-Susanna-F-Das-ist-jetzt-kein-Einzelfall-mehr.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus177254762/Fall-Susanna-F-Niemand-erklaert-ihnen-wie-Deutschland-funktioniert.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/Susanna-F-Mord-Wiesbaden-Untersuchungsausschuss-Fluechtlinge-Irak-Migration
https://www.rundschau-online.de/aus-aller-welt/mord-an-susanna-ali-b--will-im-alkohol--und-tablettenrausch-getoetet-haben-30593904
https://www.zeit.de/news/2018-06/13/irak-uebergabe-von-ali-b-an-deutschland-war-rechtsverstoss-180613-99-705261
https://www.nzz.ch/panorama/mord-an-14-jaehriger-susanna-verdaechtiger-im-nordirak-festgenommen-ld.1392896

Männer sind verunsichert? Gut so!
https://editionf.com/metoo-sexismus-maenner-rolle

Weitere Opfer
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/wiesbaden-ali-b-soll-vor-sexualmord-an-susanna-f-weiteres-maedchen-vergewaltigt-haben-a-1216409.html
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/28-jaehrige-sophia-l-aus-leipzig-vermisste-tramperin-verdaechtiger-in-spanien-gefasst/22710918.html

Chance für Änderung: EU-Parlament verhindert Durchwinken von Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht
https://netzpolitik.org/2018/chance-fuer-aenderung-eu-parlament-verhindert-durchwinken-von-uploadfiltern-und-leistungsschutzrecht/

Bewegte Bilder:

https://videos.pexels.com
https://www.videvo.net
https://pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=P7AfgNYD1sY
dreamscene.org
https://www.youtube.com/watch?v=aouPON2j7bg
https://www.youtube.com/watch?v=Tm06vVKj0i4
https://www.youtube.com/watch?v=u-6m6MXudu4
https://www.youtube.com/watch?v=d2VqcdQNd8w
AA VFX
https://www.youtube.com/channel/UCilPIl-SwFbtsoH8WLnvlfA
Keywords
free speechrantsaria delaneymett wird immer kalt serviertmenschlichmenschlichkeit
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iran&#8217;s Regional Security Framework: A New Era for West Asia Without Foreign Military Presence?

Iran’s Regional Security Framework: A New Era for West Asia Without Foreign Military Presence?

Chase Codewell
Gridlock for Show: Why a divided federal government may still unite behind debt, surveillance, censorship and war

Gridlock for Show: Why a divided federal government may still unite behind debt, surveillance, censorship and war

Lance D Johnson
DeSantis Calls Midterms &#8220;Extinction-Level Event&#8221; for Republicans

DeSantis Calls Midterms “Extinction-Level Event” for Republicans

Douglas Harrington
The Nuclear Risk Didn’t End with the Midterms: Trump Still Has Two Months to Destroy the World

The Nuclear Risk Didn’t End with the Midterms: Trump Still Has Two Months to Destroy the World

Mike Adams
The GOP Is a Political Suicide Cult

The GOP Is a Political Suicide Cult

Mike Adams
Trump Says He Is Prepared to Use Veto, Executive Powers if Democrats Win Congress

Trump Says He Is Prepared to Use Veto, Executive Powers if Democrats Win Congress

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy