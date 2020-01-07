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[Rant] - Menschlich
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7 views • January 07, 2020
Boom.
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
myuu - Dead Silence
https://www.youtube.com/watch?v=ndGZHIB9dYw
myuu - Evil returns
https://www.youtube.com/watch?v=ylTlUChWE7k
myuu - It's Not Over Yet
https://www.youtube.com/watch?v=VWXDv7huKS0
Lucas King - Limbo
https://www.youtube.com/watch?v=hKzVYB2MKxk
Lucas King - Wrath
https://www.youtube.com/watch?v=PVTI_htUI9o
Isolated - Living Past
https://soundcloud.com/isolateyourmind
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Isolated - Òra
https://soundcloud.com/isolateyourmind
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Miracle Of Sound - A Dog's Life
https://www.youtube.com/watch?v=EfvYHUWuq9k
Bilder:
Gothic-Saria: https://twitter.com/MsCreepypastaYT
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://memebase.com
Maria Ladenburger
Melanie Rehberger
Leon H.
Mia Valentin
Sophia Lösche
Maria Müller
Crack A Smile And Break Into Tears - Paintausea
https://www.deviantart.com/paintausea/art/Crack-a-Smile-and-Break-into-Tears-595819762
Artikel:
Susanna F.
https://www.welt.de/vermischtes/article177287114/Mordfall-Susanna-Ali-B-legte-waehrend-des-Verhoers-ein-Gestaendnis-ab.html
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mainz-trauert-um-ermordete-susanna-f-15628167.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-mordfall-susanna-ein-zielfuehrendes-einwanderungs-und-aufenthaltsgesetz-ist-laengst-ueberfaellig_id_9066584.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/spd-fordert-nach-mord-an-susanna-f-bessere-fluggastkontrollen-15667393.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Der-Fall-Susanna-Nach-der-Trauer-kommt-die-Aufarbeitung-32051021
http://www.allgemeine-zeitung.de/vermischtes/vermischtes/nach-tod-von-susanna-f-politiker-in-rheinland-pfalz-und-hessen-zeigen-sich-bestuerzt-ueber-die-gewalttat_18826373.htm
http://www.fr.de/rhein-main/kriminalitaet/fall-susanna-trauer-und-angst-vor-hetze-a-1521431
http://www.taz.de/!5508629/
http://de.euronews.com/2018/06/11/mord-an-susanna-ali-b-gesteht-merkel-will-schneller-abschieben
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mordfall-susanna-ali-b-ist-zurueck-in-deutschland-15632136.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/barley-mord-susanna-mainz-wiesbaden-100.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article177254820/Forscherin-zum-Fall-Susanna-F-Das-ist-jetzt-kein-Einzelfall-mehr.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus177254762/Fall-Susanna-F-Niemand-erklaert-ihnen-wie-Deutschland-funktioniert.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/Susanna-F-Mord-Wiesbaden-Untersuchungsausschuss-Fluechtlinge-Irak-Migration
https://www.rundschau-online.de/aus-aller-welt/mord-an-susanna-ali-b--will-im-alkohol--und-tablettenrausch-getoetet-haben-30593904
https://www.zeit.de/news/2018-06/13/irak-uebergabe-von-ali-b-an-deutschland-war-rechtsverstoss-180613-99-705261
https://www.nzz.ch/panorama/mord-an-14-jaehriger-susanna-verdaechtiger-im-nordirak-festgenommen-ld.1392896
Männer sind verunsichert? Gut so!
https://editionf.com/metoo-sexismus-maenner-rolle
Weitere Opfer
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/wiesbaden-ali-b-soll-vor-sexualmord-an-susanna-f-weiteres-maedchen-vergewaltigt-haben-a-1216409.html
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/28-jaehrige-sophia-l-aus-leipzig-vermisste-tramperin-verdaechtiger-in-spanien-gefasst/22710918.html
Chance für Änderung: EU-Parlament verhindert Durchwinken von Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht
https://netzpolitik.org/2018/chance-fuer-aenderung-eu-parlament-verhindert-durchwinken-von-uploadfiltern-und-leistungsschutzrecht/
Bewegte Bilder:
https://videos.pexels.com
https://www.videvo.net
https://pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=P7AfgNYD1sY
dreamscene.org
https://www.youtube.com/watch?v=aouPON2j7bg
https://www.youtube.com/watch?v=Tm06vVKj0i4
https://www.youtube.com/watch?v=u-6m6MXudu4
https://www.youtube.com/watch?v=d2VqcdQNd8w
AA VFX
https://www.youtube.com/channel/UCilPIl-SwFbtsoH8WLnvlfA
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
myuu - Dead Silence
https://www.youtube.com/watch?v=ndGZHIB9dYw
myuu - Evil returns
https://www.youtube.com/watch?v=ylTlUChWE7k
myuu - It's Not Over Yet
https://www.youtube.com/watch?v=VWXDv7huKS0
Lucas King - Limbo
https://www.youtube.com/watch?v=hKzVYB2MKxk
Lucas King - Wrath
https://www.youtube.com/watch?v=PVTI_htUI9o
Isolated - Living Past
https://soundcloud.com/isolateyourmind
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Isolated - Òra
https://soundcloud.com/isolateyourmind
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Miracle Of Sound - A Dog's Life
https://www.youtube.com/watch?v=EfvYHUWuq9k
Bilder:
Gothic-Saria: https://twitter.com/MsCreepypastaYT
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://memebase.com
Maria Ladenburger
Melanie Rehberger
Leon H.
Mia Valentin
Sophia Lösche
Maria Müller
Crack A Smile And Break Into Tears - Paintausea
https://www.deviantart.com/paintausea/art/Crack-a-Smile-and-Break-into-Tears-595819762
Artikel:
Susanna F.
https://www.welt.de/vermischtes/article177287114/Mordfall-Susanna-Ali-B-legte-waehrend-des-Verhoers-ein-Gestaendnis-ab.html
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mainz-trauert-um-ermordete-susanna-f-15628167.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-mordfall-susanna-ein-zielfuehrendes-einwanderungs-und-aufenthaltsgesetz-ist-laengst-ueberfaellig_id_9066584.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/spd-fordert-nach-mord-an-susanna-f-bessere-fluggastkontrollen-15667393.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Der-Fall-Susanna-Nach-der-Trauer-kommt-die-Aufarbeitung-32051021
http://www.allgemeine-zeitung.de/vermischtes/vermischtes/nach-tod-von-susanna-f-politiker-in-rheinland-pfalz-und-hessen-zeigen-sich-bestuerzt-ueber-die-gewalttat_18826373.htm
http://www.fr.de/rhein-main/kriminalitaet/fall-susanna-trauer-und-angst-vor-hetze-a-1521431
http://www.taz.de/!5508629/
http://de.euronews.com/2018/06/11/mord-an-susanna-ali-b-gesteht-merkel-will-schneller-abschieben
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mordfall-susanna-ali-b-ist-zurueck-in-deutschland-15632136.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/barley-mord-susanna-mainz-wiesbaden-100.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article177254820/Forscherin-zum-Fall-Susanna-F-Das-ist-jetzt-kein-Einzelfall-mehr.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus177254762/Fall-Susanna-F-Niemand-erklaert-ihnen-wie-Deutschland-funktioniert.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/Susanna-F-Mord-Wiesbaden-Untersuchungsausschuss-Fluechtlinge-Irak-Migration
https://www.rundschau-online.de/aus-aller-welt/mord-an-susanna-ali-b--will-im-alkohol--und-tablettenrausch-getoetet-haben-30593904
https://www.zeit.de/news/2018-06/13/irak-uebergabe-von-ali-b-an-deutschland-war-rechtsverstoss-180613-99-705261
https://www.nzz.ch/panorama/mord-an-14-jaehriger-susanna-verdaechtiger-im-nordirak-festgenommen-ld.1392896
Männer sind verunsichert? Gut so!
https://editionf.com/metoo-sexismus-maenner-rolle
Weitere Opfer
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/wiesbaden-ali-b-soll-vor-sexualmord-an-susanna-f-weiteres-maedchen-vergewaltigt-haben-a-1216409.html
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/28-jaehrige-sophia-l-aus-leipzig-vermisste-tramperin-verdaechtiger-in-spanien-gefasst/22710918.html
Chance für Änderung: EU-Parlament verhindert Durchwinken von Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht
https://netzpolitik.org/2018/chance-fuer-aenderung-eu-parlament-verhindert-durchwinken-von-uploadfiltern-und-leistungsschutzrecht/
Bewegte Bilder:
https://videos.pexels.com
https://www.videvo.net
https://pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=P7AfgNYD1sY
dreamscene.org
https://www.youtube.com/watch?v=aouPON2j7bg
https://www.youtube.com/watch?v=Tm06vVKj0i4
https://www.youtube.com/watch?v=u-6m6MXudu4
https://www.youtube.com/watch?v=d2VqcdQNd8w
AA VFX
https://www.youtube.com/channel/UCilPIl-SwFbtsoH8WLnvlfA
Keywords
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