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Cách Làm Thuốc Ký Ninh Thiên Nhiên

(Homemade Natural Hydroxychloroquine)



Cách làm thuốc Ký Ninh thiên nhiên để dùng khi bị cảm cúm hoặc bị sốt cao—hoặc để xả các chất rất độc hại trong các loại thuốc chích pharma (tất cả loại vaccine, covid test, và covid jab/shot) rất độc hại ra ngoài cơ thể.



Nếu nhỏ con, thì mỗi ngày uống một muỗng canh (thuốc Ký Ninh thiên nhiên) vào cho tới hết hai tháng—hoặc cho tới hết cảm cúm hoặc hết sốt cao.



Nếu lớn con, thì mỗi ngày uống hai muỗng canh (thuốc Ký Ninh thiên nhiên) vào cho tới hết hai tháng—hoặc cho tới hết cảm cúm hoặc hết sốt cao.



Hãy rửa sạch hai trái Bưởi và năm trái Chanh. Gọt lấy vỏ bên ngoài—lẫn màu trắng bên trong vỏ của hai quả Bưởi và năm quả Chanh. Rồi, đưa hết vỏ của hai quả Bưởi và năm quả Chanh vào trong nồi thủy tinh sạch; hãy tuyệt đối tránh dùng nồi bằng kim loại—hoặc những đồ quậy hoặc lượt bằng kim loại.



Nguyên do là dùng đồ bằng kim loại sẽ đổi đi các chất của thực phẩm hoặc vật liệu thành chất độc; thế, hãy tránh dùng đố bằng kim loại—khi nấu ăn hoặc nấu thuốc.



Tiếp theo, cho tám cup nước uống hoặc tám chén nhỏ (mà thường dùng ăn cơm) nước uống vào nồi thủy tinh sạch; rồi, đậy nắp thủy tinh sạch của nồi thủy tinh lại.



Hãy để lửa rất nhỏ và nấu cho tới ba tiếng đồng hồ; rồi, để cho nguội lại. Sau đó, lấy đồ bằng cây hoặc thủy tinh để giữ xác lại—để lấy nước ra cho vào những lọ thủy tinh nhỏ; rồi, lấy một dĩa đá hoặc dĩa thủy tinh đậy lại. Hãy nên đưa phần nhiều các lọ thủy tinh nhỏ (mà đang chứa thuốc Ký Ninh thiên nhiên) vào tủ đông đá. Chỉ nên để một lọ thủy tinh nhỏ (mà đang chứa thuốc Ký Ninh thiên nhiên) vào tủ mát để mỗi ngày dùng—trong lúc cần.



Như trên là tài liệu (trị được luôn cả cảm rất nhẹ như covid mà lũ satanic mafia đã láo xạo với dân) mà TT Trump và quân sự Mỹ đã đưa ra để phổ biến cho dân xài—để dân tránh dùng tất cả loại thuốc Tây (bột, viên, và chích) rất độc hại của big pharma (cũng chính là lũ cộng sản nằm vùng/satanic mafias).



- Hoa/Nguyên Thiện