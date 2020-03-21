© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"WE NEED UNIFORM QUARANTINES NOT UNIFORM TESTING" DOCTORS ARE SPEECHLESS!
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
127 views • March 21, 2020
WOW, YOU DON'T NEED TESTING? JUST A FIFTEEN DAY QUARANTINE AND ALL WILL BE GOOD? I KNOW MANY HEALTH CARE PEOPLE WHO HAVE LOST MONEY IN THIS CRISIS. THEY ARE ON THE FRONT LINES. THEY WANT EVERYBODY TESTED. OTHERWISE PUT ASIDE THOSE BIO -SUITS AND QUIT PRETENDING THIS IS SO DANGEROUS THAT WE NEED TO TANK OUR ECONOMIES IN ORDER TO SURVIVE?
IF OFFICIALS CAN'T CONNECT THE DOTS. HERE TRY THIS! STAY IN QUARANTINE UNTIL YOU ARE TESTED. EVERYONE SHOULD BE TESTED. WHEN YOU ARE NEGATIVE CALL YOUR EMPLOYER. CARRY YOUR LAB TEST WITH YOU. IF IT IS POSITIVE THEN THOSE PEOPLE SHOULD BE ISOLATED AND THEIR CLOSE CONTACTS TOO, UNTIL THEY CAN BE TESTED. IF ONLY SYMPTOMATIC PEOPLE ARE TESTED AND 13 PERCENT ARE CARRIERS. YOU WILL NEVER HALT THE SPREAD.
IF OFFICIALS CAN'T CONNECT THE DOTS. HERE TRY THIS! STAY IN QUARANTINE UNTIL YOU ARE TESTED. EVERYONE SHOULD BE TESTED. WHEN YOU ARE NEGATIVE CALL YOUR EMPLOYER. CARRY YOUR LAB TEST WITH YOU. IF IT IS POSITIVE THEN THOSE PEOPLE SHOULD BE ISOLATED AND THEIR CLOSE CONTACTS TOO, UNTIL THEY CAN BE TESTED. IF ONLY SYMPTOMATIC PEOPLE ARE TESTED AND 13 PERCENT ARE CARRIERS. YOU WILL NEVER HALT THE SPREAD.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.