„Das Ding“ – Arzt hat in m-RNA-Impfstoff eine Lebensform mit Kopf und Tentakeln gefunden (Deutsch)

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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

Unter dem Mikroskop wurde eine weitere seltsame Lebensform des CoVID-Impfstoffs entdeckt, diesmal aus Aluminium und Kohlenstoff. Die Entdeckung wurde von einem polnischen Arzt namens Dr. Franc Zalewski gemacht.

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Dr. Zalewskis Entdeckung kommt zusätzlich zu der Forschung vieler anderer unabhängiger Ärzte, Wissenschaftler und Forscher ( Dr. Robert Young , Dr. Carrie Madej , Dr. Zandre Botha und Dr. John B. ), die ebenfalls herausfanden, dass der COVID-Impfstoff fragwürdige und geradezu entsetzliche Inhalte enthält – Graphen, Nanometalle, PEG, Parasiten, selbstfahrende Kreaturen mit Tentakeln, synthetische Fasern und synthetische selbstorganisierende kreisförmige Strukturen.

❝In den Geimpften hausen jetzt Lebensformen auf Aluminiumbasis mit einem Kopf und langen Schwänzen❞, Dr. Fran Zalewski

Ein Arzt analysierte den Inhalt des Impfstoffs CoVID-19 und fand eine Lebensform, die wie eine Art Tintenfisch aussieht. Das Verrückte daran ist, dass es auf Aluminium basiert. Es will leben und sich vermehren. Ich würde sagen, verrückter geht es nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, dass es noch verrückter werden wird.

Die Hydra sind unsterblich - sie altern nicht.

Versuchen sie also, einen unsterblichen Mensch-Hybriden zu schaffen? Oder benutzen sie uns als Versuchskaninchen, um die Technologie zu verbessern. die sie bei sich selbst einsetzen wollen, um Unsterblichkeit zu erlangen? Es stellte sich heraus, dass dieser Hydra-Organismus über 600 identische Gene mit dem Menschen teilt.

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln

3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awakerⅠ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠUnter dem Mikroskop wurde eine weitere seltsame Lebensform des CoVID-Impfstoffs entdeckt, diesmal aus Aluminium und Kohlenstoff. Die Entdeckung wurde von einem polnischen Arzt namens Dr. Franc Zalewski gemacht.B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreitenDr. Zalewskis Entdeckung kommt zusätzlich zu der Forschung vieler anderer unabhängiger Ärzte, Wissenschaftler und Forscher ( Dr. Robert Young , Dr. Carrie Madej , Dr. Zandre Botha und Dr. John B. ), die ebenfalls herausfanden, dass der COVID-Impfstoff fragwürdige und geradezu entsetzliche Inhalte enthält – Graphen, Nanometalle, PEG, Parasiten, selbstfahrende Kreaturen mit Tentakeln, synthetische Fasern und synthetische selbstorganisierende kreisförmige Strukturen.❝In den Geimpften hausen jetzt Lebensformen auf Aluminiumbasis mit einem Kopf und langen Schwänzen❞, Dr. Fran ZalewskiEin Arzt analysierte den Inhalt des Impfstoffs CoVID-19 und fand eine Lebensform, die wie eine Art Tintenfisch aussieht. Das Verrückte daran ist, dass es auf Aluminium basiert. Es will leben und sich vermehren. Ich würde sagen, verrückter geht es nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, dass es noch verrückter werden wird.Die Hydra sind unsterblich - sie altern nicht.Versuchen sie also, einen unsterblichen Mensch-Hybriden zu schaffen? Oder benutzen sie uns als Versuchskaninchen, um die Technologie zu verbessern. die sie bei sich selbst einsetzen wollen, um Unsterblichkeit zu erlangen? Es stellte sich heraus, dass dieser Hydra-Organismus über 600 identische Gene mit dem Menschen teilt.• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords nwocorona-newsmrna-impfung

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