Plandemias y otras catástrofes: Detengamos los planes genocidas de la ONU, OMS, etc. Capacitémonos y actuemos en consecuencia !!!

Video publicado en abril del 2022.

Se nos viene la noche con estos nuevos acuerdos entre la ONU, OMS, etc. y los títeres gobernantes de los países miembro: mayor poder supra nacional que apunta a imponer un global estado de sitio político/sanitario bajo ley marcial planetaria. Esta plandemia no ha terminado, recién comienza. Dejemos de alimentar a estas esclavistas y genocídicas agendas globalistas y a los poderes supra nacionales que las generan e impulsan. Parte del engaño, la injusticia y los sistemas de esclavista explotación que sustenta todo esto son el Derecho Canónico, el Internacional, el Comparado, el Positivo, Código Uniforme de Comercio, el Derecho Marítimo, Anglosajón, Romano, etc. de los cuales se sustenta a nivel social, económico, jurídico y religioso prácticamente todos los países del mundo.



Debemos realmente prepararnos para lograr estar a la altura de estas circunstancias.

Afrontemos y revirtamos nuestras carencias, limitaciones y miserias personales (nuestras inseguridades y temores, el mal hábito de fingir y mentir, la comodidad e indiferencia, el no ser pro activo y si reactivo, el mezquino oportunismo, el egoísmo, la cobardía, etc.).