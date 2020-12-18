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Αμερικανίδα Νοσοκόμα Λιποθυμάει σε Ζωντανή Μετάδοση αφού έκανε το Εμβόλιο mRNA για τον Κορωνοϊό
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163 views • December 18, 2020
Η νοσοκόμα εντατικής φροντίδας Τίφανι Ντόβερ, που δουλεύει στο CHI Memorial Hospital στο Τσατανούγκα του Τενεσί των ΗΠΑ, συζητούσε με το τοπικό κανάλι WRCBtv λίγο μετά τον εμβολιασμό της, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να χάνει την ισορροπία της, κρατώντας το κεφάλι της. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους και λιποθύμησε.
"Δέκα λεπτά μετά την ένεση, η Ντόβερ αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε" όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός. Λίγα λεπτά πριν είχε λάβει το εμβόλιο mRNA της Pfizer: https://twitter.com/SomeoneAskTheQ/st...
"Δέκα λεπτά μετά την ένεση, η Ντόβερ αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε" όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός. Λίγα λεπτά πριν είχε λάβει το εμβόλιο mRNA της Pfizer: https://twitter.com/SomeoneAskTheQ/st...
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