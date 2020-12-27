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Covid19 Hakkında Bir Milletvekilinin İtalyan Parlementosunda Yapılmış En İyi Açıklama
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56 views • December 27, 2020
Bill Gates'in AŞILARI, Afrika'da milyonlarca kadının KISIRLAŞMASINA neden olmuştur.
● Gates şöyle diyor, kendi sözlerini aynen aktarıyorum; 'Eğer aşılar, sağlık ve üreme konusunda başarılı olursak dünya nüfusunu yüzde 10-15 oranında azaltabiliriz.' Ve sonra şöyle devam ediyor; 'Dünyayı sadece bir soykırım kurtarabilir.'
● Gates'in aşıları, Afrika'da milyonlarca kadının kısırlaşmasına neden olmuştur.
Gates'in çocuk felci aşılarının oluşturduğu salgın nedeniyle Hindistan'da 500 bin çocuk sakat kalmıştır.
Ve şu anda hala DTaP (Difteri, Tetanos, Boğmaca Aşısı) kullanımı nedeniyle Gates, hastalığın kendisinden daha fazla ölüme neden olmaktadır.
● Gates şöyle diyor, kendi sözlerini aynen aktarıyorum; 'Eğer aşılar, sağlık ve üreme konusunda başarılı olursak dünya nüfusunu yüzde 10-15 oranında azaltabiliriz.' Ve sonra şöyle devam ediyor; 'Dünyayı sadece bir soykırım kurtarabilir.'
● Gates'in aşıları, Afrika'da milyonlarca kadının kısırlaşmasına neden olmuştur.
Gates'in çocuk felci aşılarının oluşturduğu salgın nedeniyle Hindistan'da 500 bin çocuk sakat kalmıştır.
Ve şu anda hala DTaP (Difteri, Tetanos, Boğmaca Aşısı) kullanımı nedeniyle Gates, hastalığın kendisinden daha fazla ölüme neden olmaktadır.
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