Du Bist Frei!

Songtext:

Von weit her gekommen - die Wege zu geh'n

F am

Verdammt viel hin genommen - Zeit aufzusteh'n.

Bb F

Heraus aus Verzweiflung - aus Sinnlosigkeit

am C

durch innere Reifung - zur Macht, die befreit:

gm Bb

"Sei was Du Bist. Leb' was Du weisst.

F C

Weite den Blick. Führ den Beweis.

Gm A7

Sag wie es ist. Sei mit dabei.

D74 D7 G4 G

Lebe Dein Glück. Frei bist Du: FREI, bist Du Frei?"

E7 Bb F

Von fernen Planeten Durch Räume und Zeit

F am

Leben auf Leben leben - Bist Du bereit?

Bb F

Brich mit den Sorgen - Leb die Wahrheit

am C

Jetzt ist der Morgen: der neuen Zeit!

gm Bb

"Sei was Du Bist. Leb' was Du weisst.

F C

Weite den Blick. Führ den Beweis.

Gm A7

Sag wie es ist. Sei mit dabei.

D74 D7 G4 G

Lebe Dein Glück. Frei bist Du: FREI, bist Du Frei?"

E7 Bb F

Wenn schwarze Schatten - die Pandemie der Angst

F am

Dich fast ermatten - Dein Zustand gleicht Trance -

Bb F

Dann nimm die Waffe - Die Waffe ist Licht

am C

erkämpfe, erschaffe - Die Wahrheit, sie spricht:

gm Bb

"Frei bist Du: Frei. Sei was Du weisst.

F C

Sag wie es ist. Führ den Beweis.

Gm A7

Weite den Blick. Sei mit dabei.

D G

Lebe Dein Glück. Frei bist Du Frei.....

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