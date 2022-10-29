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Du Bist Frei!
Songtext:
Von weit her gekommen - die Wege zu geh'n
F am
Verdammt viel hin genommen - Zeit aufzusteh'n.
Bb F
Heraus aus Verzweiflung - aus Sinnlosigkeit
am C
durch innere Reifung - zur Macht, die befreit:
gm Bb
"Sei was Du Bist. Leb' was Du weisst.
F C
Weite den Blick. Führ den Beweis.
Gm A7
Sag wie es ist. Sei mit dabei.
D74 D7 G4 G
Lebe Dein Glück. Frei bist Du: FREI, bist Du Frei?"
E7 Bb F
Von fernen Planeten Durch Räume und Zeit
F am
Leben auf Leben leben - Bist Du bereit?
Bb F
Brich mit den Sorgen - Leb die Wahrheit
am C
Jetzt ist der Morgen: der neuen Zeit!
gm Bb
"Sei was Du Bist. Leb' was Du weisst.
F C
Weite den Blick. Führ den Beweis.
Gm A7
Sag wie es ist. Sei mit dabei.
D74 D7 G4 G
Lebe Dein Glück. Frei bist Du: FREI, bist Du Frei?"
E7 Bb F
Wenn schwarze Schatten - die Pandemie der Angst
F am
Dich fast ermatten - Dein Zustand gleicht Trance -
Bb F
Dann nimm die Waffe - Die Waffe ist Licht
am C
erkämpfe, erschaffe - Die Wahrheit, sie spricht:
gm Bb
"Frei bist Du: Frei. Sei was Du weisst.
F C
Sag wie es ist. Führ den Beweis.
Gm A7
Weite den Blick. Sei mit dabei.
D G
Lebe Dein Glück. Frei bist Du Frei.....
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