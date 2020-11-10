© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PATRIOTS, JOIN THE U S CONTINENTAL MILITIA RF SET UP A MILITIA IN EVERY COUNTY IN UNITED STATES [ Election Is Over, Fox News Is Dead, Now Revolution! "] KILL WARPSPEED WHEREVER YOU FIND IT PATRIOTS
Follow
0
Download MP3
Share
Report
82 views • November 10, 2020
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE THAT PROTECTS THE UNITED STATES CONSTITUTION FROM THE FEDERAL GOVERNMENT BY ADVOCATING THE ELIMINATION OF CHINESE COMMUNIST PARTY LEANING AGENCIES AND DEPARTMENTS:
ATF
FBI
CIA
CISA
DHS
FEMA AND DESTROY ALL FEMA CAMPS
DOJ THE REMOVAL OF UNCONSTITUTIONAL JUDGES, SERVANTS, ALL S E S, AND THE UNCONSTITUTIONAL VACCINE COURT
IRS
FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEITING OPERATION
AND OTHER AGENCIES THAT HAVE VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION
THOSE THAT COMMITTED TREASON MUST BE ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
SET UP YOUR COUNTIES MILITIA AND IT IS TIME TO TAKE DOWN THESE AGENCIES AND EVICT THE FEDERAL GOVERNMENT; THE ILLEGAL 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS INCLUDING Ft DETRICK, AND ARREST AND JAIL ALL 14,500 DEATH SCIENTISTS THAT WORK AT UNIVERSITIES, THESE NAZI BIOWEAPONS LABS THAT CREATED COVID 1, 2 AND 19. AND LOCATE THE REST AND INCINERATE THEM ALL
ARREST AND EXECUTE Dr. ANTHONY FAUCI AND BILL GATES FOR VACCINE AND BIOWEAPON TERRORISM
ELIMINATE CDC, FDA, NIH, NIAID, AND HHS FROM ALL STATES.
EVICT EVERY ONE OF THE ABOVE AGENCIES FROM THE STATES IMMEDIATELY.
POLITICIANS THAT RESIST THIS WILL HAVE TO BE REMOVED FROM OFFICE AT THE BALLOT BOX; MANDATORY VACCINES WILL SEE THE BULLET BOX REMOVAL TO PROTECT THE CITIZENS OF THE STATES FROM THE FEDERAL GOVERNMENT
THOMAS JEFFERSON SAID THAT BLOOD WILL BE SPILLED FROM TIME TO TIME TO WATER THE TREE OF LIBERTY
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
JOIN PATRIOTS, WE ARE GOING TO ABOLISH THIS GOVERNMENT AND BUILD A NEW ONE.
GET LARRY KLAYMAN s NEW BOOK AND THE TIME HAS COME TO HOLD THE CORRUPT AND TRAITORS ACCOUNTABLE; IT IS TIME TO REMOVE THE AGENCIES THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS, SUCH AS ATF, FBI, IRS, NSA, BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS AND ARREST THE 14,000 DEATH SCIENTISTS; ARREST ANTHONY FAUCI AND BILL GATES FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM; AND THE CRIMINAL CORRUPT CIA THAT BLEW UP THE ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN s MEDICAL RECORDS THAT THE CRIMINAL FBI ROUNDED UP AND PLACED THERE FOR THE PLANNED DESTRUCTION.
ARM UP PATRIOTS AND REFUSE FROM THIS POINT FORWARD TO WEAR A MASK; TO SHUT DOWN YOUR BUSINESSES; TO STAY AT HOME; AND TELL ANY GOVERNMENT OFFICIAL THAT COMES TO YOUR HOME TO VIOLATE YOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS. TELL THEM TO LEAVE. NEIGHBORS SHOULD BE PREPARED TO DEFEND NEIGHBORS.
TRAIN YOUR FAMILY TO DEFEND YOUR HOME WITH LETHAL FORCE
IT IS TIME TO ARM UP PATRIOTS AND BE PREPARED TO REFUSE VACCINES AND ANY ATTEMPT AT MANDATING VACCINES WILL RESULT IN GOVERNMENT OFFICIALS BEING ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE. THEY WILL BE ARRESTED AND TURNED OVER TO THE LOCAL SHERIFF. ALL NECESSARY MEANS WILL BE MADE TO MAKE THAT CITIZENS ARREST.
PATRIOTS WILL START IMMEDIATELY TO ESTABLISH A NEW FEDERAL GOVERNMENT AND ABOLISH THIS CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FEDERAL GOVERNMENT.
ONLY PAPER BALLOTS WILL BE USED IN ELECTIONS AND COMPUTERS WILL HAVE NO PLACE IN TABULATION TRANSMISSION.
CONTRACTS OF DOMINION AND ALL VOTING SOFTWARE SYSTEMS WILL BE TERMINATED.
ATF
FBI
CIA
CISA
DHS
FEMA AND DESTROY ALL FEMA CAMPS
DOJ THE REMOVAL OF UNCONSTITUTIONAL JUDGES, SERVANTS, ALL S E S, AND THE UNCONSTITUTIONAL VACCINE COURT
IRS
FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEITING OPERATION
AND OTHER AGENCIES THAT HAVE VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION
THOSE THAT COMMITTED TREASON MUST BE ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
SET UP YOUR COUNTIES MILITIA AND IT IS TIME TO TAKE DOWN THESE AGENCIES AND EVICT THE FEDERAL GOVERNMENT; THE ILLEGAL 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS INCLUDING Ft DETRICK, AND ARREST AND JAIL ALL 14,500 DEATH SCIENTISTS THAT WORK AT UNIVERSITIES, THESE NAZI BIOWEAPONS LABS THAT CREATED COVID 1, 2 AND 19. AND LOCATE THE REST AND INCINERATE THEM ALL
ARREST AND EXECUTE Dr. ANTHONY FAUCI AND BILL GATES FOR VACCINE AND BIOWEAPON TERRORISM
ELIMINATE CDC, FDA, NIH, NIAID, AND HHS FROM ALL STATES.
EVICT EVERY ONE OF THE ABOVE AGENCIES FROM THE STATES IMMEDIATELY.
POLITICIANS THAT RESIST THIS WILL HAVE TO BE REMOVED FROM OFFICE AT THE BALLOT BOX; MANDATORY VACCINES WILL SEE THE BULLET BOX REMOVAL TO PROTECT THE CITIZENS OF THE STATES FROM THE FEDERAL GOVERNMENT
THOMAS JEFFERSON SAID THAT BLOOD WILL BE SPILLED FROM TIME TO TIME TO WATER THE TREE OF LIBERTY
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
JOIN PATRIOTS, WE ARE GOING TO ABOLISH THIS GOVERNMENT AND BUILD A NEW ONE.
GET LARRY KLAYMAN s NEW BOOK AND THE TIME HAS COME TO HOLD THE CORRUPT AND TRAITORS ACCOUNTABLE; IT IS TIME TO REMOVE THE AGENCIES THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS, SUCH AS ATF, FBI, IRS, NSA, BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS AND ARREST THE 14,000 DEATH SCIENTISTS; ARREST ANTHONY FAUCI AND BILL GATES FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM; AND THE CRIMINAL CORRUPT CIA THAT BLEW UP THE ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN s MEDICAL RECORDS THAT THE CRIMINAL FBI ROUNDED UP AND PLACED THERE FOR THE PLANNED DESTRUCTION.
ARM UP PATRIOTS AND REFUSE FROM THIS POINT FORWARD TO WEAR A MASK; TO SHUT DOWN YOUR BUSINESSES; TO STAY AT HOME; AND TELL ANY GOVERNMENT OFFICIAL THAT COMES TO YOUR HOME TO VIOLATE YOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS. TELL THEM TO LEAVE. NEIGHBORS SHOULD BE PREPARED TO DEFEND NEIGHBORS.
TRAIN YOUR FAMILY TO DEFEND YOUR HOME WITH LETHAL FORCE
IT IS TIME TO ARM UP PATRIOTS AND BE PREPARED TO REFUSE VACCINES AND ANY ATTEMPT AT MANDATING VACCINES WILL RESULT IN GOVERNMENT OFFICIALS BEING ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE. THEY WILL BE ARRESTED AND TURNED OVER TO THE LOCAL SHERIFF. ALL NECESSARY MEANS WILL BE MADE TO MAKE THAT CITIZENS ARREST.
PATRIOTS WILL START IMMEDIATELY TO ESTABLISH A NEW FEDERAL GOVERNMENT AND ABOLISH THIS CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FEDERAL GOVERNMENT.
ONLY PAPER BALLOTS WILL BE USED IN ELECTIONS AND COMPUTERS WILL HAVE NO PLACE IN TABULATION TRANSMISSION.
CONTRACTS OF DOMINION AND ALL VOTING SOFTWARE SYSTEMS WILL BE TERMINATED.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.