ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (Δείτε στην περιγραφή 💥 )

Δείτε εδώ το κύριο βίντεο που δεν ανεβαίνει...

https://videos.files.wordpress.com/8m9bSfTI/p9l.mp4



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ...

https://floridanationalists.com/2022/09/16/video-150k-jews-gather-in-chicago-for-child-sacrifice-ritual-first-president-of-israel-in-attendance/ 150.000 ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ"..... 3 Ιουλίου 1933. Πάνω από 100.000 Εβραίοι συγκεντρώνονται στο Soldier Field στο Σικάγο για να γιορτάσουν τα 3.000 χρόνια εβραϊκής ιστορίας και εθνικότητας λατρεύοντας ένα άγαλμα του Μολώχ που αναπνέει φωτιά και ταΐζοντάς του παιδιά που μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι δεν ήταν αληθινά. Η εκδήλωση ονομαζόταν «The Romance of a People». Διοργανώθηκε από τη Σιωνιστική Οργάνωση της Αμερικής, με τη χορηγία της Εβραϊκής Υπηρεσίας για την Παλαιστίνη και την παραγωγή του Meyer Weisgal, με τη βοήθεια του ραβίνου Solomon Goldman καθώς και του Maurice Samuel, του συγγραφέα του «You Gentiles». Ένας από τους μεγάλους ομιλητές στην εκδήλωση δεν ήταν άλλος από τον Chaim Weismann, πρώτο πρόεδρο του Ισραήλ και τον τύπο που μαζί με τον Lionel Walter Rothschild συνέγραψε τη Διακήρυξη Balfour, η οποία ήταν η συμφωνία που έσυρε τις ΗΠΑ στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο σε αντάλλαγμα για την κλοπή της Παλαιστίνης από τους Βρετανούς. Οθωμανική Τουρκία και επιτρέποντας στους Εβραίους να εγκατασταθούν εκεί.

Οι τελετουργίες μολοχολατρίας και θυσίας παιδιών του γεγονότος ως έκφραση της εβραϊκής ιστορίας επιβεβαιώνουν ότι οι σύγχρονοι Εβραίοι στην πραγματικότητα κατάγονται από τις φυλές των Χαναναίων, των Αμμωνιτών και άλλων φυλών που η Βίβλος μας λέει ότι αποκόπηκαν από τον Θεό επειδή αναμειγνύονταν και λάτρευαν τα είδωλά τους (ο θεός της φωτιάς Μολώχ) και η προσφορά των παιδιών τους σε αυτούς (αναπαραγωγή παραπάνω), που κάνουν ακόμα και σήμερα. Η Βίβλος μας λέει ότι οι απόγονοι αυτών των φυλών «δεν θα εισέλθουν στη συναγωγή του Κυρίου. ακόμη και μέχρι τη δέκατη γενεά τους δεν θα εισέλθουν στην εκκλησία του Κυρίου για πάντα», επιβεβαιώνοντας ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να σωθούν. Ακριβώς όπως προειδοποίησε ο Ιησούς, «λένε ότι είναι Εβραίοι, και δεν είναι, αλλά είναι η συναγωγή του Σατανά» και εδώ είναι το βίντεο απόδειξη αυτού. Ήταν όλοι εκεί,

Πιστεύω ότι αυτό το γεγονός και ποιος το έκανε να συμβεί καταδεικνύει το αδιαχώριστο των πνευματικών και φυλετικών μας αγώνων, τόσο συνδεδεμένων όσο και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το Βιβλικό χρονοδιάγραμμα και την αφήγηση για φυλές και γραμμές αίματος. Αλλά είτε συμφωνείτε είτε όχι σε αυτό, το βίντεο μιλάει πολύ για τον χαρακτήρα όχι μόνο των κορυφαίων μυαλών του πρώιμου Σιωνισμού και του οργανωμένου Εβραϊσμού, αλλά και του εβραϊκού πνεύματος και λαού. Ποιος φτιάχνει ένα μεγάλο άγαλμα ενός ταύρου με ένα φούρνο στο στομάχι του, τον κάνει να αναπνέει φωτιά και μετά βάζει παιδιά (πραγματικά ή ψεύτικα) σε αυτόν τον φούρνο ενώ φωνάζουν σαν μπανσί και χορεύουν γύρω του; Εβραίοι. ...."



