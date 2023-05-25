Как законно не идти на войну

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https://www.youtube.com/watch?v=_i-5Lovr5Fk Как не попасть в армию в 2023 году? / Движение сознательных отказчиков / Утренний разворот 01.05.23