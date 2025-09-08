GUÍA PARA INVESTIGAR EN ECONOMÍA FINANCIERA APLICADA

En el siguiente video se analiza de manera general la taxonomía de las fuentes de información, la calidad de la evidencia científica, la forma de citar las fuentes, la implementación de las normas APA, la estructura de un artículo científico, la aplicación de los resultados de aprendizaje, el uso de las guías de clasificación JEL, el uso de las Keywords, el uso de referencias bibliográficas, el uso de alocuciones latinas, el análisis de errores gramaticales y se explican algunos ejemplos prácticos de investigación en finanzas, junto con los aportes de premios Nobel de Economía al campo financiero y una perspectiva neutral de investigación, teniendo en cuenta las variables claves de información, desinformación, primado negativo y programación predictiva.

Más información en:

https://pubhtml5.com/rrxtl/wfwd/

https://pubhtml5.com/rrxtl/syof/

https://pubhtml5.com/homepage/rrxtl/





contacto: [email protected]