Het (ex?)-slapie van wimpertroela Mita Overvliet was niet zo blij, want er stond politie aan de deur. Nee nee, niet voor hem, maar voor gekkie Mita en dat is niet zo raar want een paar dagen eerder had Sven van Video in Verzet een brief gestuurd waarin hij verzocht om rectificatie van alle bullshit die Mita er inmiddels uitgekotst heeft en als je daar dan om gaat zitten lachen en laat merken dat je kont ermee afveegt, tja, dan kijk je toch raar op waarschijnlijk als er daadwerkelijk politie aan je deur staat.

En nu is Mita boos maar ze moet ook lachen, dat duidt dus op een zekere vorm van overspannenheid, of zou ze teveel injecties in haar achterste speklap hebben gestoken?

Boos omdat haar 'lieve vriend' zo lastig gevallen is, waar halen mensen het lef vandaan! Mita vraagt zich af hoe ze aan dat adres gekomen zijn maar we zeiden het al, iedereen weet het logeeradres van Mita, dus waarom zo verbaasd? En ja, Mita moet ook lachen, tenminste, ze doet alsof ze moet lachen en loopt een beetje te drentelen door de straten, want het zal niet makkelijk zijn om naar die 'lieve vriend' te moeten gaan die waarschijnlijk woedend is om deze actie. En dat allemaal door Mita!

Eindelijk actie dus mensen, Video in Verzet houdt zich aan de belofte en laat niet met zich sollen.

Daar loopt Mita, alleen door de Brabantse straten, te raaskallen. De vrouw (?) die leent, liegt en zichzelf omver steekt met rare middeltjes. Hoe zielig kan je het hebben.