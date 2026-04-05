π. Θεόδωρος Ζήσης, " Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός. Ποικίλα καί Ἐπίκαιρα (Γ΄)"

" Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τό πίσω μέρος τῆς Ἁγίας Τραπέζης στήν Ἱερά Μητρόπολη Περιστερίου". Τήν Κυριακή, 29 Μαρτίου (Ὁσίας Μαρίας τ[ς Αἰγυπτίας) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες

-

), ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης συνέχισε νά ἀναπτύσσει τό θέμα: "Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός. Ποικίλα καί Ἐπίκαιρα (Γ΄)" καί εἰδικότερα τήν ἑνότητα "Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τό πίσω μέρος τῆς Ἁγίας Τραπέζης στήν Ἱερά Μητρόπολη Περιστερίου". Πρόκειται γιά μιί πρωτοφανῆ καί βλάσφημη ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτη Περιστερίου Γρηγορίου, πού σκανδάλισε τούς ἀληθινά Ὀρθόδοξους πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν καί ἀντιστάθηκαν. Κατέφυγαν μάλιστα καί στήν Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁποία, μολονότι θεολογικά τούς ἐδικαίωσε, ἐξέδωσε μία χλιαρή ἀπόφαση πού δέν ἀπευθύνεται στόν προκαλέσαντα τό σκάνδαλο Μητροπολίτη, ἀλλά οὐδέτερα σέ ὅλους "Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος", μέ θέμα: "Περί τῆς τοποθετήσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου". Στήν ληφθεῖσα ἀπόφαση, ὅπου ἀποκρύπτεται ὁ σκανδαλισμός, προφανῶς λόγῳ τῆς παρεξηγημένης καί ἐπιζήμιας "φιλαδελφίας" (ἄν δέν ὑπάρχει ἄλλος χειρότερος λόγος ὑποχρεώσεων καί δεσμεύσεων) ἐπισημαίνονται καί ἀποφασίζονται τρία πράγματα: 1) Ἡ τοποθέτηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα εἶναι γενικά καθιερωμένη παράδοση, ὄχι μόνον στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί στά Πατριαρχεῖα καί στίς ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. 2) Ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ τήν Ἀνάσταση καί δέν πρέπει νά διαχωρίζονται· καί 3) Ὅλες οἱ λειτουργικές ἀλλαγές πρέπει νά γίνονται μέ ἀποφάσεις τῶν συνοδικῶν ὀργάνων. Ὁ Μητροπολίτης ὄχι μόνον "ἔγραψε στά παλιά του τά παπούτσια" τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου, δίνοντας κακό παράδειγμα ἀπειθαρχίας καί ἀνυπακοῆς, χωρίς καμμία κανονική συνέπεια, ἀλλά ἐξακολουθεῖ καί μετά τήν συνοδική ἀπόφαση νά προβάλλει τίς λανθασμένες καί αἱρετίζουσες θέσεις του, χωρίς καί πάλιν νά ἐπεμβαίνει ἡ Ἱερά Σύνοδος. Εὐτυχῶς, διέσωσε τό κῦρος τῶν Ἐπισκόπων ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μέ ἐπιστολή του πρός τόν Μητροπολίτη Περιστερίου, ἀναιρεῖ ὀρθοδοξότατα τά βασικά θαολογικά του φληναφήματα. Ὁ π. Θεόδωρος ἐπήνεσε τήν ἀντίδραση τῆς "Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου", τίς θέσεις τῶν ὁποίων διετύπωσε ὀρθοδοξότατα ἐπίσης ὁ κ. Ἰωάννης Λίτινας στό βιβλίο του " Ἡ ὀρθή θεολογικά καί ὑπό Ἁγίων Πατέρων ἐπικυρωμένη τοποθέτηση τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τοῦ Σταυροῦ Λιτανειῶν μέσα στό Ἱερό Βῆμα καί πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα" (Περιστέρι 2024). Ὁ π. Θεόδωρος ἐκτίμησε, ὅτι οἱ ἀγῶνες αὐτοί τῶν πιστῶν τοῦ Περιστερίου ἐπιβεβαιώνουν τήν συνοδική ἀπόφαση τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς σέ ἀπάντησή τους πρός τόν Πάπα Πῖον Θ΄ τό 1848, περί τοῦ ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οὔτε Πατριάρχες οὔτε Σύνοδοι μπόρεσαν ποτέ νά εἰσαγάγουν καινοτομίες, "διότι ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστίν αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τό θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καί ὁμοειδές τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ". Ὁ π. Θεόδωρος ἐτόνισε, ὅτι δέν ὐπῆρχε κανένας θεολογικός ἤ ποιμαντικός λόγος γιά νά προβεῖ σέ αὐτήν τήν ἐνέργεια ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου. Ποτέ κανείς πιστός δέν προβληματίσθηκε ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἐσταυρωμένου πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα. Πολύ περισσότερο οὔτε κανείς ἀπό τούς νέους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιος Νεκτάριος, Ἅγιος Παΐσιος κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἰδιαιτέρως τιμοῦσαν τόν ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης Τίμιον Σταυρόν. Οὔτε κάποιος ἀπό τούς προκατόχους του στήν διαποίμανση τῶν πιστῶν στό Περιστέρι. Ἀπέδωσε μάλιστα τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Σταυροῦ σέ ἐνέρ[γεια τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος παρέσυρε τόν Μητροπολίτη. Παρουσιάζοντας τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτη " Ἡ λανθασμένη θεολογικά καί αὐθαίρετα μόνιμη τοποθέτηση τοῦ Ἐσταυρωμένου τῆς Μ. Παρασκευῆς μέσα στό Ἱερό Βῆμα καί πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα", ὁ π. Θεόδωρος εἶπε ὅτι σχεδόν σέ κάθε σελίδα τοῦ βιβλίου διατυπώνονται θεολογικές πλάνες, καί θά χρειαζόταν νά γραφεῖ ὁλόκληρος τόμος γιά νά ἀναιρεθοῦν. Παρουσίασε γι΄ αὐτό ἐνδεικτικά μερικές, μία ἀπό τίς ὁποῖες χαρακτηρίσθηκε ἀπό πολιό Ἀρχιμανδρίτη (π. Θεόκλητο Τσίρκα), ὡς φρικτή αἵρεση· γιά τήν ὁποίαν ὁ μέν Ἀρχιεπίσκοπος πρέπει νά συγκαλέσει ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, γιά νά καταδικάσει τήν αἵρεση, ἡ δέ Θεολογική Σχολή νά τόν ἀποπέμψει (τόν Μητροπολίτη Περιστερίου Γρηγόριο) ἀπό καθηγητή της. Ἐνδεικτικά ὁ π. Θεόδωρος παρουσίασε μερικές ἀπό τίς βλάσφημες τοῦ Σταυροῦ θέσεις του Μητροπολίτη Περιστερίου Γρηγορίου. Στό τέλος τοῦ συνέστησε, ἐπειδή μέχρι τώρα δέν κατενόησε τό Μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, νά μελετήσει προσεκτικά τήν Ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἰδιαίτερα τῆς Μεγάλης Πέμπτης, τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τά σχετικά μέ τόν Τίμιο Σταυρό ἔργα τῶν Ἁγίων Πατέρων, τά ὁποῖα ἀγνοεῖ τελείως στά γραπτά του, καί νά παύσει νά ἀκολουθεῖ τήν μεταπατερική οἰκουμενιστική γραμμή τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τῆς μεταπατερικῆς - ἀντιπατερικῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου. ...