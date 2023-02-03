B.I.G. News 76. Во всем виноваты «антиваксеры» 🤯

B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.

В этом выпуске обсудили:

✈ запрет химтрейлов в Мексике;

🪱 использование в продуктах питания муки из сверчков и червей;

🥚 проблемы с фермерскими продуктами в Европе;

🌿 кто продвигает веганизм;

🚸 трангендеров-детей

и толерантность на Западе;

💉 поствакцинальные осложнения от РМНК-вакцин;

💣 обвинения «антиваксеров» в том, что не остановили от вакцинации других.





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Интересные выпуски предыдущих B.I.G. News

B.I.G. News 60. #Рукипрочьотмалышевой ? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-60/

B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/

B.I.G. News 56. Совершенно секретноhttps://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/





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