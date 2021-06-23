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Rencontre avec Dr. Astrid Stuckelberger - Jean-Jacques Crevecoeur
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ENTREVUE #4 - Rencontre avec Dr. Astrid Stuckelberger - Jean-Jacques Crevecoeur
15 juin 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/FDDLP-entrevue04:e
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
@Jean-Jacques-Crevecoeur
SOUTENEZ LA FONDATION DANS SON COMBAT POUR DÉFENDRE VOS DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX. Vos dons permettront à la fondation de payer les meilleurs experts scientifiques internationaux et de couvrir les frais de justice et de fonctionnement dans son combat contre la tyrannie gouvernementale.
CHOISISSEZ UN DES MOYENS DE PAIEMENT CI-APRÈS :
— par CARTE DE CRÉDIT ou par PAYPAL : http://fddlp.org/dons
— par TÉLÉPHONE : Promesse de don (Amérique du Nord) au : +1 (844) 542-7372
— par paiement INTERAC : [email protected] (Attention, réponse à la question : fondation )
— par CHÈQUE (canadien uniquement) : à l’ordre de FDDLP, 3107, avenue des hôtels, bureau 120, Québec, QC, G1W 4W5
ENTREVUE #4 du 15 juin 2021 avec Astrid Stuckelberger, docteure en Santé Publique
Découvrez les points essentiels du rapport remis par Astrid Stuckelberger à la Fondation pour la Défense des Droits et LIbertés du Peuple dans le cadre de sa poursuite contre le gouvernement et la santé publique du Québec.
Ce rapport de 130 pages fait appel à 356 études et références scientifiques pour démontrer :
— qu'aucune mesure imposée à la population n'était justifiée scientifiquement
— que les décisions prises n'ont absolument pas suivi la méthodologie du Règlement Sanitaire International (RSI) enseignée aux pays depuis des années
— que toutes les mesures imposées ont causé plus de dommage en termes de santé publique à court, moyen et long terme
— que la gestion catastrophique de cette crise est un échec TOTAL en matière sanitaire, sociale, économique, culturelle et psychologique.
MERCI DE PARTAGER CES INFORMATIONS ESSENTIELLES QUI NOUS PERMETTRONT DE RETROUVER RAPIDEMENT UNE VRAIE LIBERTÉ ET UN VRAI RESPECT DE NOS DROITS.
Vous pouvez télécharger le rapport d'Astrid Stuckelberger ainsi que l'ensemble des documents de la Fondation en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/2SckquH
N'hésitez pas à télécharger les fichiers vidéos pour les republier sur vos propres pages et sur vos réseaux sociaux. Dans ce cas, merci de COPIER INTÉGRALEMENT le présent texte d'accompagnement situé sous cette vidéo.
15 juin 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/FDDLP-entrevue04:e
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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— par CARTE DE CRÉDIT ou par PAYPAL : http://fddlp.org/dons
— par TÉLÉPHONE : Promesse de don (Amérique du Nord) au : +1 (844) 542-7372
— par paiement INTERAC : [email protected] (Attention, réponse à la question : fondation )
— par CHÈQUE (canadien uniquement) : à l’ordre de FDDLP, 3107, avenue des hôtels, bureau 120, Québec, QC, G1W 4W5
ENTREVUE #4 du 15 juin 2021 avec Astrid Stuckelberger, docteure en Santé Publique
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Ce rapport de 130 pages fait appel à 356 études et références scientifiques pour démontrer :
— qu'aucune mesure imposée à la population n'était justifiée scientifiquement
— que les décisions prises n'ont absolument pas suivi la méthodologie du Règlement Sanitaire International (RSI) enseignée aux pays depuis des années
— que toutes les mesures imposées ont causé plus de dommage en termes de santé publique à court, moyen et long terme
— que la gestion catastrophique de cette crise est un échec TOTAL en matière sanitaire, sociale, économique, culturelle et psychologique.
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