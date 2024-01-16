Глобальный кризис. Кто для нас Пророк Мухаммад ﷺ? |Часть-5

Предвестники последних дней, о которых говорил Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сбываются. Сколько лет осталось до Судного дня? Судный день — это воля Аллаха или результат нашего выбора? Чего мы ждём? Почему бездействуем? Мусульманскую умму раздирают нетерпимость, разногласия и споры. О чём спорят мусульмане на краю гибели от климатических катастроф? Можно ли считать себя мусульманином, не выполняя заветы Пророка, мир ему? Вся правда об Умаре ибн аль-Хаттабе и о тех, кто за ним стоял. Неприкрытые факты о формировании и изменении Корана. Как создавались хадисы. Подмены и искажения в Исламе. Кто навязал мусульманам чуждые Исламу обряды и убеждения, которые бездумно исполняются по сей день? Как совершал хадж Пророк Мухаммад, мир ему? Какая главная подмена в ритуале хаджа? Лишение свободы женщин. Демонстративные казни. Как должен выглядеть истинный мусульманин? Ответственность уммы в Последние времена. Кто такие чуждые и какова их миссия? Сокрытие Махди. Что выберет умма: выполнить завет Пророка и построить Созидательное общество или бездействовать и дать погибнуть всему человечеству? Проявление Махди — результат выбора человечества в построении Созидательного общества.



