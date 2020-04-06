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JARABE CASERO CONTRA LA TOS Y BRONQUIOS CARGADOS
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8 views • April 06, 2020
TRANSCRIPCIÓN VÍDEO
Este jarabe es uno de mis favoritos porque es el único que me va bien cuando nada más funciona, por ejemplo cuando alguna gripe nos deja de regalo una tos resistente, del tipo que sea, o los bronquios algo cargados. Es muy fácil de hacer, con ingredientes que normalmente tenemos en casa, o que no son difíciles de encontrar. Esto es lo que necesitaremos:
La cáscara de 4 limones
10 higos secos
30 grs. (6 cucharadas) de tomillo seco (thymus vulgaris). Si usamos la planta fresca, 60 grs. (12 cucharadas).
30 grs. (6 cucharadas) de romero seco (rosmarinus oficinalis). Si usamos la planta fresca, 60 grs. (12 cucharadas).
4 ramitas de canela, de unos 7 u 8 cms cada una.
Una taza de azúcar moreno.
Un litro de zumo de uva negra (mosto).
Además podemos añadir si queremos, aunque es opcional, 2 cucharadas de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra) y otras 2 de raíz de malvavisco (althaea officinalis).
Quiero incidir en la importancia de utilizar los ingredientes, a poder ser, de origen ecológico para evitar añadir tóxicos innecesarios que ningún bien nos van a hacer. Si no se puede obtener todo orgánico, por lo menos intentar que los limones y la regaliz lo sean, pues la piel del limón si no es ecológico, por mucho que la lavemos, puede estar cargada de restos de pesticidas, ceras... y la regaliz suele proceder de suelos muy contaminados.
CÓMO SE PREPARA
Se echan todos los ingredientes en un cazo, se pone a calentar, y una vez hierva, lo dejamos a fuego bajo unos 40 minutos, tapado y removiendo de vez en cuando. Luego sólo hay que esperar a que enfríe, colamos y metemos en un frasco de cristal que podemos guardar en la nevera durante un máximo de quince días. Se puede aprovechar el envase del mosto que hemos utilizado para guardar el jarabe.
CÓMO SE TOMA
Al ser un jarabe natural no hay normas fijas, pero en general se suele tomar una cucharada para adultos y una cucharadita para niños varias veces al día, aunque durante las primeras horas se puede tomar un poco más si fuese necesario. Es importante agitar el frasco antes de usarlo.
Fátima Solé
Naturópata
IMPORTANTE:
ESTA INFORMACIÓN NO ES, NI SUSTITUYE EN NINGÚN CASO LA CONSULTA, TRATAMIENTO O DIAGNÓSTICO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD COMPETENTE.
Este jarabe es uno de mis favoritos porque es el único que me va bien cuando nada más funciona, por ejemplo cuando alguna gripe nos deja de regalo una tos resistente, del tipo que sea, o los bronquios algo cargados. Es muy fácil de hacer, con ingredientes que normalmente tenemos en casa, o que no son difíciles de encontrar. Esto es lo que necesitaremos:
La cáscara de 4 limones
10 higos secos
30 grs. (6 cucharadas) de tomillo seco (thymus vulgaris). Si usamos la planta fresca, 60 grs. (12 cucharadas).
30 grs. (6 cucharadas) de romero seco (rosmarinus oficinalis). Si usamos la planta fresca, 60 grs. (12 cucharadas).
4 ramitas de canela, de unos 7 u 8 cms cada una.
Una taza de azúcar moreno.
Un litro de zumo de uva negra (mosto).
Además podemos añadir si queremos, aunque es opcional, 2 cucharadas de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra) y otras 2 de raíz de malvavisco (althaea officinalis).
Quiero incidir en la importancia de utilizar los ingredientes, a poder ser, de origen ecológico para evitar añadir tóxicos innecesarios que ningún bien nos van a hacer. Si no se puede obtener todo orgánico, por lo menos intentar que los limones y la regaliz lo sean, pues la piel del limón si no es ecológico, por mucho que la lavemos, puede estar cargada de restos de pesticidas, ceras... y la regaliz suele proceder de suelos muy contaminados.
CÓMO SE PREPARA
Se echan todos los ingredientes en un cazo, se pone a calentar, y una vez hierva, lo dejamos a fuego bajo unos 40 minutos, tapado y removiendo de vez en cuando. Luego sólo hay que esperar a que enfríe, colamos y metemos en un frasco de cristal que podemos guardar en la nevera durante un máximo de quince días. Se puede aprovechar el envase del mosto que hemos utilizado para guardar el jarabe.
CÓMO SE TOMA
Al ser un jarabe natural no hay normas fijas, pero en general se suele tomar una cucharada para adultos y una cucharadita para niños varias veces al día, aunque durante las primeras horas se puede tomar un poco más si fuese necesario. Es importante agitar el frasco antes de usarlo.
Fátima Solé
Naturópata
IMPORTANTE:
ESTA INFORMACIÓN NO ES, NI SUSTITUYE EN NINGÚN CASO LA CONSULTA, TRATAMIENTO O DIAGNÓSTICO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD COMPETENTE.
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