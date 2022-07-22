Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΝΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ ΟΤΑΝ "ΠΕΦΤΕΙ" ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΟΝΑΩ (ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ). ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ https://ugetube.com/watch/z3ylWKaPgZqGXe6 , https://rumble.com/v1d8aw1-christ-is-love.html . ΠΗΓΗ: Ηρώ Κωνσταντοπούλου https://youtu.be/MmVQjZ5FtGc .

ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΩΣ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.





ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

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