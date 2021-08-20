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II. COVID KONFERENCIA DR. LENKEI Gábor 2021.08.18.
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110 views • August 20, 2021
LEGFŐBB ÜZENET:
A BŰNÖZŐ MINDIG HIBÁZIK! MINDIG: KIVÉTEL NÉLKÜL! A BŰNÖZŐ MINDIG LEBUKTATJA SAJÁT MAGÁT. A CSALÁS A HAZUGSÁG SOKKAL KEVÉSBÉ ERŐS, MINT AZ IGAZSÁG. A BŰNÖZŐ ELLENSÉGE A FELVILÁGOSULT, TÁJÉKOZOTT EMBER, AKI ÁTLÁTJA A HELYZETET!
EDDIG MÉG MINDEN BŰNÖZŐ BELEBUKOTT EBBE KIVÉTEL NÉLKÜL.
MEGOLDÁS:
AMIKOR KELLŐ SZÁMÚ EMBER ÉRTI MEG, HOGY A KÓROKOZÓ ELMÉLET HAMIS, HOGY KIVÁLÓ ESZKÖZÖK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÜKRE, HOGY ŐK MAGUK FELELNEK SAJÁT EGÉSZSÉGÜKÉRT, HOGY MEG TUDJÁK ÓVNI ÉS ERŐSÍTENI AZT ÉS HOGY ÉLHETNEK BETEGSÉGEK NÉLKÜL, AKKOR EZZEL KIHÚZZUK A SZŐNYEGET A BŰNÖZŐK LÁBA ALŐL. REND LESZ ÉS BÉKE.
A BŰNÖZŐ EGYIK FONTOS ISMÉRVE: ALÁBECSÜLIK AZ EMBEREKET. EZ AZ EGYIK LEGFŐBB JELLEMVONÁSA. Ő AZT HISZI, HOGY A TÖBBIEK HÜLYÉK.
AZ EMBEREK AZONBAN NEM OLYAN HÜLYÉK, MINT AZT A BŰNÖZŐ SZERETNÉ....
TEHÁT CSAK KI KELL TARTANI ÉS TÁJÉKOZTATNI AZ EMBEREKET!
DR. Lenkei Gábor, a "Cenzúrázott egészség" című könyv szerzője már sok videót készített a koronavírusról. A II. Budapesti COVID Konferencián a legfontosabb gondolatokat és szubjektív véleményét tárta a résztvevők elé, hogy miként látja ő ezt a helyzetet.
Elmondta, hogy a múlt század elején és az elmúlt száz évben a tudósok komoly felfedezéseket tettek, amelyek lehetővé tették volna, és most is lehetővé tennék a ma ismert betegségek túlnyomó többségének a megelőzését, az egészség közel 100%-os megóvását, és minden korábbinál magasabb szintre történő felemelését. A felfedezések lehetővé tették volna, hogy a ma ismert betegségek 5-10%-át lássuk csak. A betegségek 90-95%-a eltűnhetett volna.
Lenkei Gábor szerint ez azért nem történhetett meg, mert gátlástalan bűnözők léptek be a képbe és átvették a hatalmat az orvosképzés fölött, a tudományos kutatások finanszírozása fölött (innentől ők szabták meg, hogy mit lehet kutatni és mit nem), és átvették az irányítást a nemzeti egészségügyi rendszerek fölött is.
Ennek a rétegnek pedig a legismertebb képviselője John D. Rockefeller, multimilliárdos kommunista, akinek hírhedt jelszava, hogy a verseny bűn. Rockefeller ezt érvényesítette az egészségügyre, mint a betegségipar fő alapítója.
A BŰNÖZŐ MINDIG HIBÁZIK! MINDIG: KIVÉTEL NÉLKÜL! A BŰNÖZŐ MINDIG LEBUKTATJA SAJÁT MAGÁT. A CSALÁS A HAZUGSÁG SOKKAL KEVÉSBÉ ERŐS, MINT AZ IGAZSÁG. A BŰNÖZŐ ELLENSÉGE A FELVILÁGOSULT, TÁJÉKOZOTT EMBER, AKI ÁTLÁTJA A HELYZETET!
EDDIG MÉG MINDEN BŰNÖZŐ BELEBUKOTT EBBE KIVÉTEL NÉLKÜL.
MEGOLDÁS:
AMIKOR KELLŐ SZÁMÚ EMBER ÉRTI MEG, HOGY A KÓROKOZÓ ELMÉLET HAMIS, HOGY KIVÁLÓ ESZKÖZÖK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÜKRE, HOGY ŐK MAGUK FELELNEK SAJÁT EGÉSZSÉGÜKÉRT, HOGY MEG TUDJÁK ÓVNI ÉS ERŐSÍTENI AZT ÉS HOGY ÉLHETNEK BETEGSÉGEK NÉLKÜL, AKKOR EZZEL KIHÚZZUK A SZŐNYEGET A BŰNÖZŐK LÁBA ALŐL. REND LESZ ÉS BÉKE.
A BŰNÖZŐ EGYIK FONTOS ISMÉRVE: ALÁBECSÜLIK AZ EMBEREKET. EZ AZ EGYIK LEGFŐBB JELLEMVONÁSA. Ő AZT HISZI, HOGY A TÖBBIEK HÜLYÉK.
AZ EMBEREK AZONBAN NEM OLYAN HÜLYÉK, MINT AZT A BŰNÖZŐ SZERETNÉ....
TEHÁT CSAK KI KELL TARTANI ÉS TÁJÉKOZTATNI AZ EMBEREKET!
DR. Lenkei Gábor, a "Cenzúrázott egészség" című könyv szerzője már sok videót készített a koronavírusról. A II. Budapesti COVID Konferencián a legfontosabb gondolatokat és szubjektív véleményét tárta a résztvevők elé, hogy miként látja ő ezt a helyzetet.
Elmondta, hogy a múlt század elején és az elmúlt száz évben a tudósok komoly felfedezéseket tettek, amelyek lehetővé tették volna, és most is lehetővé tennék a ma ismert betegségek túlnyomó többségének a megelőzését, az egészség közel 100%-os megóvását, és minden korábbinál magasabb szintre történő felemelését. A felfedezések lehetővé tették volna, hogy a ma ismert betegségek 5-10%-át lássuk csak. A betegségek 90-95%-a eltűnhetett volna.
Lenkei Gábor szerint ez azért nem történhetett meg, mert gátlástalan bűnözők léptek be a képbe és átvették a hatalmat az orvosképzés fölött, a tudományos kutatások finanszírozása fölött (innentől ők szabták meg, hogy mit lehet kutatni és mit nem), és átvették az irányítást a nemzeti egészségügyi rendszerek fölött is.
Ennek a rétegnek pedig a legismertebb képviselője John D. Rockefeller, multimilliárdos kommunista, akinek hírhedt jelszava, hogy a verseny bűn. Rockefeller ezt érvényesítette az egészségügyre, mint a betegségipar fő alapítója.
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