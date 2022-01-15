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Où sont les artistes ? Bravo Thomas Séraphine !
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40 views • January 15, 2022
UNE QUESTION ME TARAUDE.
OÙ SONT LES ARTISTES ?
https://t.me/vivrecorrectement/3255
https://www.facebook.com/100010487016557/posts/1590239334668952/?sfnsn=scwspmo
En voilà un, à écouter vraiment, Thomas Séraphine, auteur humoriste et comédien français, ce 8 janvier lors d'une des manifestations parisienne. Il invite ses copains comédiens de RENOM, a réfléchir sur leur position de neutralité, tout en ne les épargnants pas... Ils seraient temps qu'ils suivent son exemple et qu'ils n'aient plus peur de l'ouvrir... La fin de son intervention est un message fort et plein de Bon Sens.
Il serait temps les "ARTISTES" de vous réveiller de votre léthargie !
Allez reveillez-vous !!!
https://www.hachette.fr/auteur/thomas-seraphine
OÙ SONT LES ARTISTES ?
https://t.me/vivrecorrectement/3255
https://www.facebook.com/100010487016557/posts/1590239334668952/?sfnsn=scwspmo
En voilà un, à écouter vraiment, Thomas Séraphine, auteur humoriste et comédien français, ce 8 janvier lors d'une des manifestations parisienne. Il invite ses copains comédiens de RENOM, a réfléchir sur leur position de neutralité, tout en ne les épargnants pas... Ils seraient temps qu'ils suivent son exemple et qu'ils n'aient plus peur de l'ouvrir... La fin de son intervention est un message fort et plein de Bon Sens.
Il serait temps les "ARTISTES" de vous réveiller de votre léthargie !
Allez reveillez-vous !!!
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