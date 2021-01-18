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Covid, vaccin, la généticienne Alexandra Henrion-Caude sur TVL, acte 2
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581 views • January 18, 2021
Le Samedi Politique - Covid, vaccin, la généticienne Alexandra Henrion-Caude nous dit tout
15 janvier 2021 : https://vimeo.com/500933141
TV Libertés : https://vimeo.com/tvl
En juillet dernier, la généticienne Alexandra Henrion-Caude a accordé une interview à TVLibertés particulièrement remarquée. En ce début d’année 2021, l’heure est à la mise à jour. Un an après le début de la crise du Covid, où en sommes-nous réellement ?
Alors que les médias multiplient les controverses avec des médecins en situation de conflit d'intérêts, le vrai débat scientifique a lieu loin des caméras. Alexandra Henrion-Caude revient pour TVLibertés sur les données dont on dispose à ce jour, sur les grands sujets qui occupent - et inquiètent souvent - les Français.
Pour suivre Alexandra Henrion-Caude :
Chaîne Youtube d’Alexandra Henrion-Caude : https://youtube.com/channel/UCTxYSPgubQIfz7Q5EpJ5Mrw
Compte Twitter d’Alexandra Henrion-Caude : https://twitter.com/CaudeHenrion?s=20
et avec le Collectif Reinfo Covid http://reinfocovid.fr
************************************************************************************
Sources :
Article CNRS sur l’origine du Covid du 27 octobre 2020 :
lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
Communiqué de presse de l’Académie de Médecine du 11 janvier 2021 :
academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/01/21.1.11-Espacement-des-2-injections-de-vaccin.pdf
Déclaration de Great Barrington le 4 octobre 2020 :
gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/
Le caractère asymptomatique dans le Covid 19 en Chine : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/
Particules infectieuses de grippe chez les vaccinés contre la grippe : pnas.org/content/115/5/1081
Pharmacovigilance sur le site de l'ANSM :
ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Suivi-hebdomadaire-des-cas-d-effets-indesirables/(offset)/5
Etude Consentement éclairé sur les risques de formes graves de Covid 19 induit par la vaccination:
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijcp.13795
L’ARN peut-elle se transformer en ADN ? francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-la-prix-nobel-emmanuelle-charpentier-a-t-elle-dit-que-l-arn-a-pour-but-de-modifier-l-adn_4245215.html
Protocole Pfizer (146 pages) : pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
Effets secondaires du vaccin Pfizer recensés par la FDA https://fda.gov/media/143557
Protestations en Afrique du Sud contre le vaccin Covid-19 :
Bloomberg : https://youtube.com/watch?v=fCgbUyxXhAM
Reuters : https://youtube.com/watch?v=09PASKB3sgU
Article d’Alexandra Henrion-Caude sur le projet de loi bioéthique valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/letat-le-nouveau-geniteur-de-nos-enfants-124941
Retrouvez-nous sur :
https://tvlibertes.com/
https://facebook.com/tvlibertes/
https://twitter.com/tvlofficiel?lang=fr
Le minutage :
15mn : « L’essai de Pfizer se terminera en 2022, d’ici là toute personne qui se fait vacciner est un sujet de cobaye »
16mn : « ça protège des formes sévères, ce n’est pas exact »
28mn : « PCR positif ça veut dire quoi et asymptomatique, ça veut dire quoi ?»
39mn : « On observe plus de cas de coronavirus en Israel après vaccination, l’académie de médecine s’interroge .. » .
41mn : « La faible immunité entrainée par la première injection rend les gens plus fragiles .. »
42 mn : « Je suis une amoureuse de l’ARN, je connais très bien, l’administrer à des individus sains est de l’ordre de la folie .. »
45 mn : « Ça doit être claire que l’on va vous injecter une information génétique dans votre corps, nous sommes dans l’expérimentation la plus totale à court, moyen et long terme » ..
49mn : « L’efficacité du vaccin Pfizer n’a pas été évaluée sur les plus de 75 ans, ils servent de cobayes .. »
50 mn : « On nous dit 95 % des vaccinés produisent des anticorps, mais on ne sait pas si il s’agit d’anticorps facilitant ou neutralisant, donc sans savoir si vous allez augmenter ou diminuer vos chances d’avoir une forme sévère de la maladie si vous l’attrapez ..»
52 mn : Pourquoi si peu de scientifiques ne parlent pas ..
55mn : « Ceux qui disent je me vaccine pour protéger la population, je les alerte, l’académie de médecine dit que dans les pays ou on a le plus vacciné on voit apparaitre les variants », et les particules viraux des vaccinés expectorés posent question également ..
58 mn : « On nous explique que c’est impossible le passage de l’ARN dans l’ADN, mais en fait on ne sait pas .., il y a un risque de transmission aux générations suivantes .. »
15 janvier 2021 : https://vimeo.com/500933141
TV Libertés : https://vimeo.com/tvl
En juillet dernier, la généticienne Alexandra Henrion-Caude a accordé une interview à TVLibertés particulièrement remarquée. En ce début d’année 2021, l’heure est à la mise à jour. Un an après le début de la crise du Covid, où en sommes-nous réellement ?
Alors que les médias multiplient les controverses avec des médecins en situation de conflit d'intérêts, le vrai débat scientifique a lieu loin des caméras. Alexandra Henrion-Caude revient pour TVLibertés sur les données dont on dispose à ce jour, sur les grands sujets qui occupent - et inquiètent souvent - les Français.
Pour suivre Alexandra Henrion-Caude :
Chaîne Youtube d’Alexandra Henrion-Caude : https://youtube.com/channel/UCTxYSPgubQIfz7Q5EpJ5Mrw
Compte Twitter d’Alexandra Henrion-Caude : https://twitter.com/CaudeHenrion?s=20
et avec le Collectif Reinfo Covid http://reinfocovid.fr
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Sources :
Article CNRS sur l’origine du Covid du 27 octobre 2020 :
lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
Communiqué de presse de l’Académie de Médecine du 11 janvier 2021 :
academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/01/21.1.11-Espacement-des-2-injections-de-vaccin.pdf
Déclaration de Great Barrington le 4 octobre 2020 :
gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/
Le caractère asymptomatique dans le Covid 19 en Chine : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/
Particules infectieuses de grippe chez les vaccinés contre la grippe : pnas.org/content/115/5/1081
Pharmacovigilance sur le site de l'ANSM :
ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Suivi-hebdomadaire-des-cas-d-effets-indesirables/(offset)/5
Etude Consentement éclairé sur les risques de formes graves de Covid 19 induit par la vaccination:
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijcp.13795
L’ARN peut-elle se transformer en ADN ? francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-la-prix-nobel-emmanuelle-charpentier-a-t-elle-dit-que-l-arn-a-pour-but-de-modifier-l-adn_4245215.html
Protocole Pfizer (146 pages) : pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
Effets secondaires du vaccin Pfizer recensés par la FDA https://fda.gov/media/143557
Protestations en Afrique du Sud contre le vaccin Covid-19 :
Bloomberg : https://youtube.com/watch?v=fCgbUyxXhAM
Reuters : https://youtube.com/watch?v=09PASKB3sgU
Article d’Alexandra Henrion-Caude sur le projet de loi bioéthique valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/letat-le-nouveau-geniteur-de-nos-enfants-124941
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Le minutage :
15mn : « L’essai de Pfizer se terminera en 2022, d’ici là toute personne qui se fait vacciner est un sujet de cobaye »
16mn : « ça protège des formes sévères, ce n’est pas exact »
28mn : « PCR positif ça veut dire quoi et asymptomatique, ça veut dire quoi ?»
39mn : « On observe plus de cas de coronavirus en Israel après vaccination, l’académie de médecine s’interroge .. » .
41mn : « La faible immunité entrainée par la première injection rend les gens plus fragiles .. »
42 mn : « Je suis une amoureuse de l’ARN, je connais très bien, l’administrer à des individus sains est de l’ordre de la folie .. »
45 mn : « Ça doit être claire que l’on va vous injecter une information génétique dans votre corps, nous sommes dans l’expérimentation la plus totale à court, moyen et long terme » ..
49mn : « L’efficacité du vaccin Pfizer n’a pas été évaluée sur les plus de 75 ans, ils servent de cobayes .. »
50 mn : « On nous dit 95 % des vaccinés produisent des anticorps, mais on ne sait pas si il s’agit d’anticorps facilitant ou neutralisant, donc sans savoir si vous allez augmenter ou diminuer vos chances d’avoir une forme sévère de la maladie si vous l’attrapez ..»
52 mn : Pourquoi si peu de scientifiques ne parlent pas ..
55mn : « Ceux qui disent je me vaccine pour protéger la population, je les alerte, l’académie de médecine dit que dans les pays ou on a le plus vacciné on voit apparaitre les variants », et les particules viraux des vaccinés expectorés posent question également ..
58 mn : « On nous explique que c’est impossible le passage de l’ARN dans l’ADN, mais en fait on ne sait pas .., il y a un risque de transmission aux générations suivantes .. »
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