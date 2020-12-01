BESONDERE HELDEN - BESIEGE DIE ANGST - STEHE AUF UND TUE WAS !

Zurück aus der Zukunft. Erinnerungen mitten im Lockdown-´Leid´ (Light).

Unsere Zeit braucht Mutmacher! Deshalb: Seid alle Helden!

Regiert vom Regime der Angst, im wöchentlichen Turnus von Panikmache zermürbt und ermüdet fordert die Gegenwart den Kampf gegen jene Angst als Rückgewinnung jeglicher Freiheit im Widerspruch gegenüber aufgesetzter, inszenierter staatlicher Suppression im äußeren Gewand des Narrativs von "Schutz".

Freiheit ist Verantwortung und die Inspiration für das Konkurrierende ist die Erzählung der Regierung, "besser nichts zu tun". Die Verurteilung zur Untätigkeit ist als psychologisches Element der Steuerung von Gedanken und Taten (Untätigkeit) konsequenterweise die Provokation des Handelns.

Der paternalistische Staat, der (so in Deutschland, der EU und der Welt) Bürgerinnen und Bürger wie Kinder konditioniert, erzieht, bestraft und vermeintlich belohnt ist das diametrale Gegenteil von Freiheit. Die wissenschaftliche Evidenz für fast alle sog. "Maßnahmen" lässt bis heute auf sich warten und Menschen, also Betroffene irritiert nicht einmal das, wie es scheint.

Freiheit ist kein Almosen, keine milde Gabe DES Staates. Denn DER Staat sind WIR.

Wer die Freiheit nimmt, versteht freiheitliche Grundordnung weder als Verantwortung noch als Aufgabe, sondern missbraucht eine vermeintliche Bedrohung zur Durchsetzung anderer Ziele, über die es keine demokratische Abstimmung gab oder bis heute gibt; und nennt es eben "Schutz" in der Verfolgung politischen Wettbewerbs.

Und deshalb braucht es den Mut der Menschen. Den Mut sich zu emanzipieren und aus der Klammer staatlicher Bevormundung, die dem pervertierten Prinzip von "Bestrafung & Belohnung" folgt, in Verantwortung für jeden selbst und seine Nächsten, Respekt vor dem Leben - auch der anderen - und dem festen Glauben an die Zukunft nachwachsender Generationen zu befreien.



Dank an:

Dietmar Schulz

Philip Schnurr

Dennis Osman

Shirin Valentine

Stefan Overländer

Sebastian Eichmeier

Harald Schmidt-Klag

Nadja Klag



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