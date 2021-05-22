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“Возвращайся!”. Христианская песня 2021 г. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова)
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106 views • May 22, 2021
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Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Христианская песня 2021 г. Автор-исполнитель Юлия Литвинова.
Текст с аккордами можете скачать по ссылке:
в формате doc https://cloud.mail.ru/public/eSZe/AV2E1SN1y
Аудиоверсию песни можете скачать в формате mp3 по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GAtM/6BECnsgga
Текст песни:
Возвращайся к нам, Иисус Спаситель!
Мы Тебя давно так ждём!
Знаем, что Ты не медлишь и не дремлешь, Избавитель.
Духа на нас с небес излей дождём!
Что мне тленные богатства мира?
Вечной славы есть венец!
Пой неустанно Христу Владыке, пой не смолкая, лира!
Вот приступил к последней жатве жнец.
То, что сеяли в слезах, в печали,
С радостью большой пожнём.
Труден наш путь тернистый в гору, трудно всегда в начале.
Но мы дойдём, взойдём, коль не свернём!
Вводит Бог Своих детей в дом пира,
В дом небесный, в дом Царя!
Пой Иисусу Христу Владыке, пой не смолкая, лира!
Правда Его восходит, как заря!
Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придёт к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».
Осия 6:3
https://studybible.ru/syn/28/6/#3
Он ввёл меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь.
Песня Песней 2:4
https://studybible.ru/syn/22/2/#4
А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
2-е послание Тимофею 4:8
https://studybible.ru/syn/62/4/#8
И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром.
Откровение Иоанна 22:17
https://studybible.ru/syn/66/22/
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Христианская песня 2021 г. Автор-исполнитель Юлия Литвинова.
Текст с аккордами можете скачать по ссылке:
в формате doc https://cloud.mail.ru/public/eSZe/AV2E1SN1y
Аудиоверсию песни можете скачать в формате mp3 по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GAtM/6BECnsgga
Текст песни:
Возвращайся к нам, Иисус Спаситель!
Мы Тебя давно так ждём!
Знаем, что Ты не медлишь и не дремлешь, Избавитель.
Духа на нас с небес излей дождём!
Что мне тленные богатства мира?
Вечной славы есть венец!
Пой неустанно Христу Владыке, пой не смолкая, лира!
Вот приступил к последней жатве жнец.
То, что сеяли в слезах, в печали,
С радостью большой пожнём.
Труден наш путь тернистый в гору, трудно всегда в начале.
Но мы дойдём, взойдём, коль не свернём!
Вводит Бог Своих детей в дом пира,
В дом небесный, в дом Царя!
Пой Иисусу Христу Владыке, пой не смолкая, лира!
Правда Его восходит, как заря!
Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придёт к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».
Осия 6:3
https://studybible.ru/syn/28/6/#3
Он ввёл меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь.
Песня Песней 2:4
https://studybible.ru/syn/22/2/#4
А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
2-е послание Тимофею 4:8
https://studybible.ru/syn/62/4/#8
И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром.
Откровение Иоанна 22:17
https://studybible.ru/syn/66/22/
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