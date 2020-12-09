020 the return of the Unicorns

Magie mit Musik....

Alles ist Energie, Frequenz und Schwingung.....



Diese Energie werden Erkenntnis auflösen von Ketten und alten Strukturen manifestieren, neue Möglichkeiten, Licht, Liebe auf verschiedenen Ebenen!



Veröffentlicht 28.07.2020



Wer über den Tellerrand schauen kann wird verstehen, von Vorteil ist wenn dieser größer als ein Espressoteller ist :-)



Solfeggio Mira gestorum 528Hz

Wunder / Liebe / Gesten (Zeichen) / Tranformation und DNA Reparatur