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020 the return of the Unicorns
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62 views • December 09, 2020
Magie mit Musik....
Alles ist Energie, Frequenz und Schwingung.....
Diese Energie werden Erkenntnis auflösen von Ketten und alten Strukturen manifestieren, neue Möglichkeiten, Licht, Liebe auf verschiedenen Ebenen!
Veröffentlicht 28.07.2020
Wer über den Tellerrand schauen kann wird verstehen, von Vorteil ist wenn dieser größer als ein Espressoteller ist :-)
Solfeggio Mira gestorum 528Hz
Wunder / Liebe / Gesten (Zeichen) / Tranformation und DNA Reparatur
Alles ist Energie, Frequenz und Schwingung.....
Diese Energie werden Erkenntnis auflösen von Ketten und alten Strukturen manifestieren, neue Möglichkeiten, Licht, Liebe auf verschiedenen Ebenen!
Veröffentlicht 28.07.2020
Wer über den Tellerrand schauen kann wird verstehen, von Vorteil ist wenn dieser größer als ein Espressoteller ist :-)
Solfeggio Mira gestorum 528Hz
Wunder / Liebe / Gesten (Zeichen) / Tranformation und DNA Reparatur
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